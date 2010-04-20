Анонс на 20 квітня

Відбудеться засідання Антимонопольного комітету України з приводу розгляду справи про зловживання ГП «Морський торговий порт «Південний» монопольним становищем. Здійснені портом порушення стосуються ринку забезпечення безпеки мореплавства. Засідання відбудеться за участю повноважних представників відповідача.

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Засідання Антимонопольного комітету, на якому розглядатиметься справа про створення прозорих механізмів ціноутворення і конкурентних принципів на регіональних ринках зрідженого газу. Участь в засіданні візьмуть керівники і представники обласних державних адміністрацій, Київською і Севастопольською міських держадміністрацій. Після засідання відбудеться брифінг голови Комітету Олексія Костусева.

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За участю заступника голови КМДА Віктора Сивця відбудеться презентація першого експериментального зразка українського реактивного літака нового покоління АН-158, виготовленого на ГП «Антонов» з використанням найсучасніших світових технологій.

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Відбудеться зустріч голови КОДА Анатолія Прісяжнюка, керівників підприємств Київської області з іноземними інвестиціями і представників 9 дипломатичних установ, акредитованих в Україні. Тема зустрічі: «Формування привабливого інвестиційного клімату: досвід, проблеми, перспективи».

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10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чи законні демонтажі МАФ в м. Києві?». Громадські організації і представники МВС України розбиратимуться, з яких причин і в яких масштабах регулярно проходять демонтажі малих архітектурних форм в м. Києві. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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Брифінг на тему "Реформи системи власності в Україні". Учасники: міністр економіки України Василь Цушко; адвокат Тетяна Монтян; старший партнер адвокатського об`єднання "Волков Козьяков і Партнери" і ін. («Інтерфакс-Україна», вул. Рейтарська, 8/5-а).

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Прес-конференції групи компаній eCall (включає колекторское агентство Verdict, контакт-центр класу преміум eCall і бюджетний контакт-центр Hotliner), присвячену презентації результатів діяльності компаній в 2009 році. Учасники: Олексій Тесленко, ген.директор ГК eCall; Марія Тугай, комерційний директор ГК eCall. Будуть оголошені результати фінансової діяльності ГК eCall.

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Прес-конференція на тему: «Підвищення акцизу на пальне: скільки коштуватиме літр бензину?» У заході візьме участь експерт ринку палива, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, запрошений також представник Міністерства економіки.

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11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хто і як позбавив канадського інвестора мільйонів доларів США?”. Будуть обнародувані обставини позбавлення канадського бізнесмена його бізнесу в Україні - елеватора, тисяч гектарів орних земель, сільгосптехніки і зерносховища. В ході прес-конференції буде зроблений прогноз щодо можливості впливу даного інциденту на інвестиційну привабливість України для іноземних інвесторів. Учасники: представники посольства Канади в Україні, громадянин Канади Рональд Дерріксон, представники Юридичної фірми "ОМП" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал

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Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького і президента Центру економічного розвитку Олександра Пасхавера на тему: "Макропогляд на економіку стартового кварталу року".

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Прес-конференції, присвячена ребрендингу страхової компанії “Кредо-класик”, компанії групи UNIQA Австрія .Участники: Андреас Брандштеттер, член правління UNIQA Group Austria, Юрій Ефімов, голова Правління СК “Кредо-класик”, Олена Симончук, директор з маркетингу СК “Кредо-класик”.

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Прес-конференція на тему: «Співпраця України з міжнародними фінансовими інститутами: гарантія стабільності країни або успішності кредиторів?». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко; ген.директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий.

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В м. Ірпень Київської області відбудеться прес-конференція в рамках круглого столу «Соціальний діалог як інструмент ухвалення рішень». Організатори і партнери: Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), Ірпеньській міськрада, ФПУ, Конфедерація працедавців України, Українська асоціація якості. Учасники: Олег Бондар, міський голова Ірпеня; Володимир Щелкунов, президент ICC Ukraine; Григорій Осовий, перший зам..голови Федерації профспілок України; Петро Коліта, президент Української асоціації якості; Наталія Дніпренко, зав.отделом сприяння розвитку цивільного суспільства КМУ.

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Круглий стіл на тему: «Куди зникають мільйони, зібрані на київських парковках?». Учасники: Дмитро Гнап, голова ОО «Комітет Прямої Дії»; Олена Поліщук, директор комунального підприємства «Киевтрансспарксервіс»; Віктор Щербаков, заслужений юрист України, адвокат, Андрій Нечипоренко, адвокат, партнер адвокатської компанії «Наталія Субота і партнери»; Ірина Догадаєва, заступник директора комунального підприємства «Київтранспарксервіс».

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13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Ринок первинної нерухомості: цифри, факти, очікування”. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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Відбудеться пряма телефонна лінія Кабміну за участю представників Міністерства промислової політики України.

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