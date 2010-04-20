Кабмін встановив графік чергувань членів уряду

На травневі свята

Кабінет міністрів України встановив графік чергувань представників уряду під час травневих свят. Відповідне розпорядження уряду від 19 квітня № 895-р розміщено на сайті Кабміну. Зокрема, 1 та 2 травня чергуватиме віце-прем’єр Володимир СЕМИНОЖЕНКО, 3 та 24 травня – віце-прем’єр Віктор СЛАУТА, 4 та 10 травня – віце-прем’єр Володимир СІВКОВИЧ. Крім того, 8 та 22 травня чергуватиме віце-прем’єр Сергій ТІГІПКО, 9 травня – міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ, а 23 травня – віце-прем’єр Віктор ТИХОНОВ. Також уряд доручив А.ТОЛСТОУХОВУ забезпечити чергування відповідальних працівників у Секретаріаті Кабінету міністрів України.

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