Уряд у травні планує почати повернення боргів за ПДВ - Азаров

Уряд у травні планує почати розрахунок за боргами з повернення податку на додану вартість цінними паперами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з представниками УСПП.

При цьому він підкреслив, що загальний борг з повернення ПДВ перевищує 30 млрд. грн. «Понад 30 млрд. зараз – борги за ПДВ. Ви не недочули і я не обмовився. Ми можемо віддати їх живими грошима зараз, за таких доходів до бюджету? Можемо чи ні? Дуже б хотіли, але реально не можемо. Тому єдиний вихід – це замістити наші зобов`язання зараз нашими цінними паперами», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що відшкодування боргів цінними паперами відбуватиметься не з примусу, а виключно за бажанням суб`єктів господарювання. «Якщо немає такого бажання, значить, чекай, поки відшкодуємо живими грошима. Не відмовимо – відшкодовуватимемо живими грошима, нікуди не подінемося. Закон є, і ми його виконуватимемо», - сказав прем`єр-міністр.

Разом із тим він підкреслив, що на даний момент уряд продовжує аналізувати розмір боргу з повернення ПДВ, оскільки сума повернення значно перевищує розмір, який мав бути при скороченні обсягів торгових операцій.

«Якщо раніше було близько 20 млрд. (повернення ПДВ - УНІАН) на рік, зараз стало 38. Я питаю, чому? Хто мені може пояснити? Абсолютно очевидно, що діють повітряні схеми накачування ПДВ неіснуючого, і в цьому механізмі задіяні і податкові служби, і митні служби», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, уряд планує для погашення накопиченої за 2009 рік і простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ випустити на суму боргу облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які матимуть вільний обіг на фондовому ринку.