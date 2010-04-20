Уряд і УСПП підписали Меморандум

Уряд України та Український союз промисловців і підприємців (УСПП) підписали Меморандум про партнерство і співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, документ було підписано сьогодні прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ і президентом УСПП Анатолієм КІНАХОМ.

Згідно з документом, уряд залучатиме представників УСПП до роботи з проведення економічних реформ, підготовки відповідних законопроектів і нормативних актів Кабміну.

Перед підписанням документа М.АЗАРОВ підкреслив важливість співпраці уряду з представниками промисловості.

«Співпраця з бізнесом для уряду є надзвичайно важливою. Ми бачимо в цьому не лише можливість впливати на економіку через вас, а перш за все, ми бачимо можливість вашого сприяння реформуванню економіки», - зазначив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ зустрічався з представниками УСПП.