Азаров називає візит Медведєва поворотною подією

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що сьогоднішній візит Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до України є поворотною подією для українсько-російських двосторонніх відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«За складом питань, широтою охоплення проблем двосторонніх відносин, за вагою того, що буде обговорюватися, за впливом на подальший розвиток наших відносин, сьогоднішні переговори не рядова, а поворотна подія», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр повідомив, що сьогодні на засіданні уряд затвердить директиви для української делегації на переговорах Президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА та Д.МЕДВЕДЄВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові відбудеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА із Д.МЕДВЕДЄВИМ.

Серед питань, які плануються до обговорення, – розвиток кооперації у літакобудуванні, актуальні проблеми прикордонного та міжрегіонального співробітництва, газові домовленості та умови базування Чорноморського флоту РФ у Криму.

На зустрічі президентів України та Росії також йтиметься про підготовку до спільного святкування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.