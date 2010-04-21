Рейдерству покладуть край

Кабінет міністрів України пропонує на законодавчому рівні посилити карну відповідальність за участь в діях, спрямованих на незаконне захоплення і поглинання підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО з посиланням на відповідний законопроект, схвалений на сьогоднішньому засіданні уряду.

За словами С. ТІГІПКА, законопроект, зокрема, передбачає введення норми про позбавлення волі строком від 2 до 10 років за підробку документів, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб; за участь у захопленні будівель і будов підприємств і організацій; за отримання фіктивних прав на майно підприємств і установ.

"Тобто (підпадають під карну відповідальність - УНІАН) і державні службовці, які беруть участь в схемах. Оскільки ми сьогодні прекрасно розуміємо, що жодне захоплення підприємства здійснити без участі державних службовців неможливо. Вони (чиновники) повинні знати, що ніхто зараз гратися не буде, якщо цей закон ухвалять", - сказав С. ТІГІПКО.

Віце-прем'єр наголосив, що за оцінками різних міжнародних організацій Україна сьогодні займає 109-е зі 183-х місць в рейтингу за рівнем захищеності прав власності. Це негативно впливає на інвестиційний імідж країни. Окрім того, сказав С. ТІГІПКО, за останні роки в Україні, завдяки різним фіктивним схемам, з державної власності було виведено близько 270 підприємств, і ухвалення цього закону з посиленням карної відповідальності за рейдерські схеми сприятиме захисту прав інвесторів, як іноземних, так і українських.