Планку кворуму можуть знизити до 50%

Кабінет міністрів України пропонує чітко регламентувати терміни проведення, а також ввести понижену планку кворуму у 50% для проведення повторних зборів акціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО з посиланням на відповідний законопроект, схвалений на сьогоднішньому засіданні уряду.

За його словами, зокрема, законопроект передбачає обов'язкове проведення повторних зборів протягом 20 днів, а також застосування до таких зборів пониженої планки кворуму участі акціонерів з 60 до 50%. "Не можете зібратися 60% плюс через 20 днів - 50%. Нам треба, щоб акціонерні товариства працювали, а не консервували проблеми, не збиралися роками і не було звітів, і щоб не відомо які директори сиділи і обіймали посади", - підкреслив віце-прем'єр.