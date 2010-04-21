Банк Кіпру відкрив нове відділення у Харкові

Банк Кіпру, реалізуючи програму з розширення своєї діяльності на території України, відкрив на початку квітня нове відділення у Харкові.

«Це чергове зразкове відділення банку в Україні, відкрите відповідно до міжнародних стандартів Групи Bank of Cyprus (Банк Кіпру), яка успішно функціонує на світовому ринку фінансових послуг вже більше ста років», - зазначив голова правління Банку Кіпру Владислав Байрака.

«Банк Кіпру в Україні – універсальний банк, що надає класичні банківські послуги фізичним особам та представникам бізнесу через мережу у 19 відділень. Пріоритетом розвитку банку є фінансування українських підприємств та фізичних осіб шляхом надання широкого спектра кредитів за адекватними ринку умовами», - повідомив банкір.

За словами Владислава Байраки, банк продовжує активний розвиток мережі та роздрібного бізнесу, чітко дотримуючись стандартів Bank of Cyprus Group, і до кінця 2012 року планує відкрити 67 відділень в Україні.

Відділення Банку Кіпру вже є у Києві, Харкові, Житомирі, Львові, Одесі, Запоріжжі, Мелітополі та 6 містах Криму.

Нове харківське відділення Банку Кіпру відкрито за адресою: вул. Петровського, 7.

Нагадаємо, що попри світову фінансово-економічну кризу, «Bank of Cyprus Group» за підсумками 2009 року зміцнила своє фінансове становище: прибуток Групи після сплати усіх податків склав 313 мільйонів євро.

Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» 15. 12. 2009 підтвердило Банку Кіпру довгостроковий кредитний рейтинг - uaA- з прогнозом «стабільний».