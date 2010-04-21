МВФ прогнозує інфляцію в Україні на рівні 9,4%, ріст ВВП – 3,7%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує інфляцію в Україні за підсумками 2010 року на рівні 9,4%, зростання ВВП – 3,7%.

Про це йдеться в опублікованому на сайті МВФ квітневому Світовому економічному прогнозі Фонду.

Згідно з прогнозом, в 2011 році інфляція в Україні складе 9%, зростання ВВП – 4,1%, а в 2015 році - 4,9%, зростання ВВП – 4% (інформація щодо прогнозу на 2012-2014 рр. не надається).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні, в порівнянні з лютим 2010 року, склала 0,9%, з березнем 2009 року - 11%. З початку поточного року інфляція склала 4,7%.

За даними Держкомстату, падіння ВВП України за підсумками 2009 року склало 15%, в порівнянні з 2008 роком. Номінальний ВВП за 2009 рік склав 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП в I, II, III і IV кварталах 2009 року проти аналогічних періодів 2008 року склало 20,3%, 17,8%, 15,9% і 7%, відповідно.