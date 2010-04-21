Головне на 21 квітня

Росія продаватиме газ Україні на 30% дешевше.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Харкові голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН та голова правління “Газпрому” Олексій МІЛЕР підписали додаток до контракту від 19 січня 2009 року між «Газпромом» і «Нафтогазом» про купівлю-продаж природного газу у 2009-2019 роках, а також додаток до контракту від 19 червня 2009 року про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України на 2009-2019 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ пояснив журналістам, що у зазначених домовленостях йдеться про зниження ціни на російський газ для України на 30%, а якщо ціна газу відповідно до визначеної формули буде більшою, ніж 330 доларів, то така знижка становитиме 100 доларів.

У свою чергу Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що упродовж десяти років така «газова інвестиція» російської сторони для України становитиме 40 млрд. доларів.

«Україна впродовж найближчих десяти років отримає реальний інвестиційний ресурс, що, за підрахунками фахівців, становитиме 40 млрд. доларів. Це дуже важливо у цей кризовий період», - сказав Президент України.

В.ЯНУКОВИЧ назвав таку домовленість «безпрецедентною в історії відносин між країнами» і подякував російському колезі за розуміння і підтримку.

Строк перебування на території України Чорноморського флоту Росії продовжено на 25 років.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено Угодою між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, яку сьогодні у Харкові підписали Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«Ми ухвалили рішення щодо подальшого перебування ЧФ Росії, оскільки це було важливо для наших російських колег і друзів», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що завдяки цій угоді російська сторона отримала визначеність стосовно присутності своєї військової бази в Україні.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що це рішення і факт перебування Чорноморського флоту у Криму є позитивним чинником для забезпечення безпеки і стабільності не лише у Чорноморському регіоні, але й на європейському континенті в цілому.

У свою чергу, Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що Росія, отримавши такі міжнародно-правові гарантії для своєї військової бази, вкладатиме значні матеріально-фінансові інвестиції у розвиток не лише ЧФ, але й міста Севастополь.

Україна розраховує отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в червні й збільшити розмір позик до 12 млрд. доларів за два з половиною роки.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в інтерв`ю Reuters.

За його словами, наприкінці тижня Україна надасть проект програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на найближчі 2,5 роки. «Думаю, що така програма може коливатися в межах $12 мільярдів... Нова програма націлена на підтримку економічного зростання", – сказав віце-прем`єр.

За словами С.ТІГІПКА, Україна розраховує, що рада директорів МВФ розгляне питання про нову програму для України в травні, після ухвалення Верховною Радою бюджету на 2010 рік. У разі схвалення цієї програми МВФ, перший транш кредиту надійде вже в червні. "Ухвалення бюджету - це буде сигнал для ради директорів МВФ, що в України є серйозні наміри", - сказав він.

"Ми все зробимо, щоб на початку травня ми мали узгоджену програму з Міжнародним валютним фондом. Реально, в червні може бути фінансування, якщо на початку травня нам вдасться це зробити", – заявив С.ТІГІПКО.

У березні відбулося суттєве прискорення зростання Індексу виробництва базових галузей України - до 9,5% у річному вимірюванні, порівняно з 4,1% у лютому.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

У НБУ констатують, що найбільший вплив на економічну активність мала зовнішньоекономічна кон`юнктура. Так, суттєве зростання цін на сталь в основному внаслідок подорожчання залізних руд стало причиною прискорення зростання металургійного виробництва - з 3% у лютому в річному вимірюванні до 25,8% у березні. Середньодобове виробництво сталі та чавуну вийшло на показники другої половини 2008 року й дозволило забезпечити завантаженість виробничих потужностей на 73% (близько 90% у липні 2008 року і 32% у листопаді 2008 року).

У свою чергу, нарощування металургійного виробництва мало позитивний вплив на динаміку супутніх галузей. Зростання видобувної промисловості в березні становило 4,1%, порівняно з падінням на 2,3% у лютому, зростання вантажоперевезень прискорилося в березні до 12,2% у річному вимірюванні, порівняно з 7,4% у лютому.

Зростання зовнішнього попиту на продукцію машинобудування стало причиною суттєвого нарощування обсягів його виробництва (з 19,2% у лютому в річному вимірюванні до 33,6% у березні).

У Нацбанку вважають, що завдяки стабілізації політичної ситуації та поступовому зростанню реальних заробітних плат населення в попередні місяці, внутрішній споживчий попит покращився. Про це свідчить зростання роздрібного товарообороту в березні, за оцінками НБУ він становив 1,1%, і покращення динаміки промислових галузей, спрямованих на забезпечення внутрішнього ринку, - харчової (зростання на 4,2% у березні проти падіння на 0,4% у лютому) і легкої промисловості (прискорення зростання з 6,1% у лютому до 13% у березні).

Уряд України переконав Міжнародний валютний фонд у необхідності виділення у держбюджеті на 2010 рік на підвищення соцстандартів 25 млрд. грн, що становить 2% ВВП.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

"Ми змогли переконати МВФ, що ми підемо на те, що ми, не дивлячись ні на що, піднімемо соцстандарти найбіднішим. Ми говоримо про тих, хто отримує мінімальну пенсію і заробітну плату. Це закладено в бюджеті, і це становить близько 25 млрд . грн., а це - 2% ВВП. МВФ вже на це практично погодився", - сказав він.

При цьому С. ТІГІПКО зазначив, що найближчими днями планує вирушити до Вашингтона для продовження переговорів про початок реалізації нової програми співпраці України і МВФ.

Кабінет міністрів України має намір звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією відмінити укази попереднього голови держави, які припинялася дію розпоряджень уряду про приватизацію стратегічних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, йтиметься передусім про розблокування приватизації державних енергогенеруючих компаній.

Українська банківська система у I кварталі 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року, скоротила збиток більш ніж у півтора рази - до 4,423 млрд. грн. Ця інформація оприлюднена на сайті Національного банку України (НБУ).

Прибутки банків за січень-березень скоротилися на 14% і склали 32,570 млрд. грн., витрати - на 17%, до 36,994 млрд. грн.

Нацбанк України зауважує зниження у березні частки іноземного капіталу в банківській системі на 1% - до 34,2% на 1 квітня (на 1 січня вона була на рівні 35,8%, на 1 лютого - 35,2%, на 1 березня - 35,2%).

Сплачений зареєстрований статутний капітал українських банків на 1 квітня склав 128,390 млрд. грн., сума власного капіталу - 126,731 млрд. грн.

На 1 квітня в Україні налічували 175 діючих банків. З них 51 банк - з іноземним капіталом, у т.ч., 18 банків - зі 100-процентним іноземним капіталом.

Кабінет міністрів відмінив постанову попереднього уряду, яка передбачала виставляння на продаж на аукціонних торгах цілісних майнових комплексів 99 державних шахт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр вугільної промислової України Юрій ЯЩЕНКО з посиланням на відповідне рішення, прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду.

За його словами, постанова скасована як така, що не набула чинності.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує інфляцію в Україні за підсумками 2010 року на рівні 9,4%, зростання ВВП – 3,7%.

Про це йдеться в опублікованому на сайті МВФ квітневому Світовому економічному прогнозі Фонду.

Згідно з прогнозом, в 2011 році інфляція в Україні складе 9%, зростання ВВП – 4,1%, а в 2015 році - 4,9%, зростання ВВП – 4% (інформація щодо прогнозу на 2012-2014 рр. не надається).