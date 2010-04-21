Курс НБУ на 22.04.10

Офіційний курс НБУ на 22.04.10100 USD - 792.6000 (21 квітня - 792.5600)100 EUR - 1059.9440 (21 квітня - 1068.8464)10 RUR - 2.7246 (21 квітня - 2.7200)Облікові курси банківських металів на 22.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-90653.63 (21 квітня-90549.98)961 XAG 10 Срібло-1412.41 (21 квітня-1426.61)962XPT10Платина-137833.14(21 квітня-135369.25)964 XPD 10 Паладій-44623.38 (21 квітня-42956.75)

Офіційний курс НБУ на 22.04.10 100 USD - 792.6000 (21 квітня - 792.5600) 100 EUR - 1059.9440 (21 квітня - 1068.8464) 10 RUR - 2.7246 (21 квітня - 2.7200) Облікові курси банківських металів на 22.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90653.63 (21 квітня-90549.98) 961 XAG 10 Срібло-1412.41 (21 квітня-1426.61) 962XPT10Платина-137833.14(21 квітня-135369.25) 964 XPD 10 Паладій-44623.38 (21 квітня-42956.75)

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