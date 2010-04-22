Анонс на 22 квітня

Відбудуться комітетські слухання на тему: «Основні напрямки розвитку законодавчої бази ринку цінних паперів в Україні». Організатор - Комітет парламенту з питань фінансів і банківської діяльності.

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Відбудеться засідання Містобудівної ради, де планується розглянути проект Концепції стратегічного розвитку м. Києва до 2025 року.

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Прес-конференція на тему: «Ціна російського газу для України: манна небесна або важке ярмо?». Учасники: Богдан Соколовський, екс-представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки; Олександр Нарбут, експерт з енергетичних питань; Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club».

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10-30 - УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Соціальні наслідки Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік: погляд профспілок», на якій будуть обнародувані прогнози щодо соціальних показників розвитку країни, динаміки зарплат і зайнятості в різних галузях і сферах, також будуть представлені пропозиції по поліпшенню Закону України «Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік», поданого Урядом і прийнятого ВР України 15 квітня в першому читанні. Учасники: голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якибчук, голова Конфедерації вільних профспілок Михайло Волинец, генеральний секретар Національної конфедерації профспілок України Петро Петріченко, голова Федерації профспілок України Василь Хара, зам.председателя Національного форуму профспілок України Григорій Кабанченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +099-7365964. Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Відбудеться прес-конференція на тему: "Відомий і невідомий Чорнобиль", приурочена до 24-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Учасники: Олексій Бреус - до моменту аварії - старший інженер четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС, сьогодні - художник; Олександр Наумов - полковник міліції у відставці, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, одним з перших був відряджений у Чорнобільську зону; Олександр Сирота - колишній житель міста Прип"ять, віце-президент Міжнародної громадської організації "Центр ПРИП’ЯТЬ.ком", головний редактор сайту "Прип"ять.ком" та ін.

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Прес-конференція на тему: «Підсумки зустрічі Президентів України і Росії у Харкові». Учасники: колишній представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський, директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир Корнілов і заступник директора Інституту світової політики Сергій Солодкий.

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Круглий стіл на тему: ”Наслідки збільшення ставки податку на рекламу”. Організатор - Індустріальний Телевізійний Комітет.

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12-00 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Компанія «Самекс» купила свого конкурента «Мій офіс». (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: +380 44 502-99-50 (вн. 742), E-mail: bondarchuk_y@samex.com.ua до 18-00 21 квітня.

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Прес-конференція на тему: "Тенденції ринку бутилльованої води 2009-2010. Якість і безпека бутильованої води в Україні".

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Прес-конференція Группи ВТБ на тему: «Підсумки першої п`ятирічки роботи ВТБ в Україні. Стратегія розвитку міжнародної Группи ВТБ на українському і зарубіжних ринках».

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13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Трагедія Київського водосховища - витоки, реалії і перспективи». Організатор - Асоціація рибалок України і Федерація риболовецького спорту України. Учасники: провідні учені-біологи Академії наук України, головний екологічний інспектор України, заступник міністра охорони навколишнього приордной середовища, заступник міністра по надзвичайних ситуаціях, керівники Асоціації рибаків України, Федерації риболовецького спорту України, Федерації підводного спорту України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 530-19-94, 093-757-23-56, s.semenov@bigmir.net. Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Засідання Опозиційного уряду.

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14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Аграрні ініціативи нового уряду: чого варто чекати аграріям і споживачам?". Організатор: Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу». Питання: Пріоритети нового уряду і програма Кабінету Міністрів - потенційний вплив на галузь; Динаміка споживчих цін - коли варто чекати стабілізації; Перспективи виробництва основних видів продукції; Державна підтримка і оподаткування - бюджетні можливості і потреби аграріїв; Взаємодія з МВФ, специфіка роботи в умовах ВТО і перспективи створення зони вільної торгівлі з ЄС - як уникнути помилок (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 044 2366256, 044 2380540, 067 6568332, e-mail: info@agribusiness.kiev.ua. Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Відбудеться підписання (переукладення) Договору про співпрацю і координацію дій між ДПА України і Українським союзом промисловців і підприємців, Об`єднанням організацій працедавців України за участю голови ДПА України Олександра Папаїки і президента УСПП Анатолія Кінаха.

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Круглий стіл на тему: «Програма реформування житлово-комунального господарства». Захід відбудеться під головуванням міністра з питань житлово-комунального господарства України Олександра Попова. Планується презентація проекту Програми реформування житлово-комунального господарства і його обговорення.

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17-30 - в УНІАН відбудеться чергове засідання дискусійного клубу «Експертна думання» на тему: «Напрям регулювання стратегії розвитку роздрібної і оптової торгівлі в Україні в контексті відносин влади і ритейла». Участь в дискусії візьмуть експерти в галузі ритейла і представники деяких українських торгових мереж, які розглянуть правові і економічні аспекти державного регулювання взаємин між ритейлерами, постачальниками і кінцевими споживачами. Під час обговорення експерти з`ясують, яким чином ухвалення Закону про внутрішню торгівлю може відбитися на стратегії розвитку галузі і які першочергові кроки назустріч один одному повинні зробити державу і ритейл для створення могутнього внутрішнього ринку збуту. Журналісти також зможуть взяти участь в обговоренні - як медіа-експерти (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Відбудеться прес-тур на станцію біогазу. Об`єкт, який знаходиться в селі Великої Крупіль Згуровського району Київської області, був введений в експлуатацію на базі молочної ферми на 4 тис. голів великої рогатої худоби. Під час пресс-тура, в якому візьмуть участь експерти НАЕР, представники молочної компанії, а також фірми, внедрявшей устаткування для збору біогазу і виробництва енергії, журналісти зможуть наочно ознайомитися з повним циклом утилізації відходів ферми для отримання теплової і електричної енергії, дізнатися про особливості ведення енергоефективного господарства і т.п.

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