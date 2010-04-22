Українські компанії знову не потрапили до рейтингу Forbes
З 2000 найбільших компаній
Forbes склав традиційний рейтинг 2000 найбільших світових компаній.
Лідером списку став американський банк JP Morgan Chase, пише газета Дело.
До п`ятірки найбільших і найбільш впливових глобальних компаній цього року також увійшли General Electric, Bank of America, Exxon Mobil і китайський банк ICBC.
У десятці представлені іспанський банк Banco Santander, американський Wells Fargo, британський HSBC Holdings, голландська Royal Dutch Shell і British Petroleum.
Українські компанії в черговий раз не потрапили в цей глобальний рейтинг Forbes.
Аналітики вважають, що виною тому те, що Forbes в рейтингу враховує тільки публічні компанії, які вже виходили на IPO.
Зате Росія представлена в рейтингу 28 компаніями. Лідером серед них є "Газпром", який посів шістнадцяту позицію.
Серед компаній нафтогазового сектора російський холдинг займає лідируючі позиції, випереджаючи таких гігантів галузі, як бразильська Petrobras, французька Total, американська Chevron й італійська Eni.
Всього в списку-2010 представлені компанії з 62 держав. При цьому на США припало більше чверті учасників рейтингу - 515.
Фінансова криза не похитнула лідируючих позицій банків - їх у списку виявилося 308. Нафтогазовий сектор представлений 115 компаніями.
Рейтинг найбільших компаній Forbes складає на основі таких показників, як продажі, прибутковість, активи і ринкова вартість.
У 2008 році Forbes визнав найбільшою компанією банківський холдинг HSBC, а у 2009-му - нафтовий гігант ExxonMobil.