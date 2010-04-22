ЄС та Україна домовляються про спрощення віз

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ сподівається, що наприкінці квітня Україна та ЄС принципово погодять зміни до угоди про спрощення віз.

Про це він заявив в інтерв'ю проекту "Уніан-новини ЄС" (http://eunews.unian.net/ukr/detail/ 193410) напередодні свого візиту до України.

"Ми сподіваємося, що Спільний комітет зможе домовитися щодо деяких конкретних пропозицій для внесення змін до угоди. Після цього треба буде провести формальні повторні переговори про угоди для спрощення віз в цілому", - сказав комісар.

Він не уточнив, про які саме зміни може йтися, наголосив лише, що вони будуть скеровані на подальше спрощення процедури оформлення віз для українців.

За словами С. ФЮЛЕ, наступний раунд переговорів, на якому можуть бути узгоджені питання внесення змін, відбудеться у Києві 29 квітня.

Комісар також звернув увагу на те, що ЄС проводить з Україною інтенсивний візовий діалог з моменту його початку у жовтні 2009 року.

"Були проведені численні засідання експертів в усіх відповідних галузях, таких як безпека документів, прикордонний контроль, управління міграцією, правоохоронне законодавство, захист персональних даних, боротьба з корупцією, з торгівлею людьми та ін."., - сказав С. ФЮЛЕ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС підписали угоду про спрощення оформлення віз 18 червня 2007 року. Воно набуло чинності з 1 січня 2008 року. 9 вересня 2008 року на саміті УКРАЇНА-ЄС в Парижі було прийнято рішення про початок візового діалогу з Україною з метою введення безвізового режиму в довготривалій перспективі. Цей діалог почали наприкінці жовтня 2009 року.