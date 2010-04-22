Продовження терміну базування ЧФ РФ не розсварить Київ та Брюсель

Брюссель. Продовження терміну перебування російського флоту в Україні не вплине негативно на стосунки Києва та Брюселя. Таку думку висловила в телефонному коментарі власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі експерт Європейського політичного центру Аманда ПОЛЬ.

"Я думаю, що окремі люди в ЄС можуть розглядати угоду як не дуже позитивну для стосунків ЄС та України, але не думаю, що вона дуже негативно вплине на стосунки на будь-якому істотному рівні, я маю на увазі зокрема те, що переговори про угоду про асоціацію та інші триватимуть", - сказала експерт.

Вона зауважила, що особисто для неї рішення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА не стало несподіванкою.

"Що є несподіванкою для мене - це термін, на який продовжено перебування. 25 років - це дуже довгий період, і чом би не домовитися про коротший період? Я думаю, що цей термін шокує, і ще раз демонструє, що він (В. ЯНУКОВИЧ - УНІАН) має досить серйозні зв'язки з Російською Федерацією", - сказала А.ПОЛЬ.

Водночас, за словами експерта, ЄС, швидше за все, розглядатиме питання про перебування російського флоту в Севастополі як внутрішнє питання України або як двостороннє питання України і Росії.

"Рішення України дозволити перебування Російського флоту в Севастополі є внутрішньою справою України або, швидше, двостороннім питанням між Україною та РФ, і не повинно негативно вплинути на стосунки з ЄС. Можливо, будуть певні розчарування. Але В. ЯНУКОВИЧ ніколи не говорив, що не подовжуватиме перебування флоту в Криму. Єдине, що може шокувати окремих людей, це термін перебування", - сказала А.ПОЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду про продовження на 25 років терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Севастополі. У обмін на цю угоду Україна отримала зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше, ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.