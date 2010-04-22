Уряд готує інвестпроекти

Кабінет міністрів почав роботу з підготовки і реалізації серії серйозних інвестиційних проектів в промисловості, паливно-енергетичному комплексі і транспортній сфері.

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого віце-прем'єр-міністр України Андрея КЛЮЄВА, про це він заявив в інтерв'ю журналу "Фокус".

"Ми збираємося багато будувати. І державні кошти складатимуть лише невелику частину. Ключовим стане залучення приватних інвестицій і кредитних ресурсів, у тому числі і міжнародних", - повідомив А.КЛЮЄВ.

За його словами, за результатами аналізу інвестиційних проектів, які розробляла попередня влада, уряд дійшов висновку, що їх рівень кардинально погіршав. "За минулі два роки практично нічого не зроблено, а ті проекти, які ми напрацювали у 2006-2007 роках, заморожені. Країна просто перестала будувати і оновлювати інфраструктуру. Ми відновимо цей процес", - заявив А.КЛЮЄВ.

У планах уряду - будівництво інфраструктурних об'єктів: доріг, мостів, аеропортів, вокзалів, портових терміналів і багато іншого. Частину з них запланували у рамках підготовки до чемпіонату "Євро-2012", повідомив перший віце-прем'єр-міністр. А. КЛЮЄВ також повідомив, що одним з ключових напрямів для залучення інвестиційних і кредитних ресурсів є впровадження проектів у сфері енергозбереження. За його словами, програма підвищення енергоефективності економіки України передбачає вкладення 250 млрд. грн. до 2015 р.

"Окрім нових блоків АЕС, будуватимемо високовольтні лінії електропередач у Запорізькій, Київській, Рівненській областях та в Криму", - заявив А.КЛЮЄВ. За його словами, уряд також починає роботу з реанімації вітчизняної титанової галузі.

Перший віце-прем'єр-міністр наголосив, що більшість з цих проектів такі, що самоокуповуються і привабливі для банків, а уряд лише створить необхідні умови.

Ключова роль відведена Держагентству з інвестицій та інновацій і Нацагентству з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів, основним завданням яких є: координація роботи усіх міністерств з підготовки високоякісних проектів і залучення до їх реалізації інвесторів.

Уряд також планує активно вести пошук нових технологій для базових галузей промисловості, забезпечити розвиток вугільної галузі, підвищення рівня технологій видобутку вугілля.

Перший віце-прем'єр повідомив, що на робочій нараді за участю керівників ключових міністерств і представників десятки найбільших банків України обговорювали кроки зі стабілізації банківської системи, проблемні питання, що хвилюють банкірів. "Ми домовилися про взаємодію, практично у щоденному режимі, для прискорення відновлення кредитування реального сектора економіки", - повідомив він. На його думку, сьогодні банківська система має для цього достатньо коштів.