КС не захотів розглядати представлення Ющенка

Конституційний Суд відмовив колишньому Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ в розгляді його представлення щодо конституційності перебування на території України іноземних військових баз.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КС.

Як відзначили в прес-службі, таке рішення було ухвалене суддями 20 квітня.

Відмову пояснюють непідвідомчістю цього питання Конституційному Суду.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2010 року В.Ющенко звернувся в КС з проханням роз`яснити використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань.

Пункт 14 розділу XV «Перехідних положень» Конституції свідчить, що використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливо на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою.

Частина 7 статті 17 Конституції свідчить, що на території України не допускається розміщення іноземних військових баз.