«Фокстрот» та ГК «Бель» сприяють формуванню відповідальних споживачів

21 квітня 2010 року Міністерство освіти і науки України, мережа Глобального договору ООН та Спільний проект ЄС та ПРООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання» відзначили школярів, що перемогли у конкурсі з молодіжного споживчого тестування «Молодь тестує якість».

Конкурс «Молодь тестує якість» проводився з листопада 2009 по березень 2010, та мав на меті підвищення обізнаності шкільної молоді в питаннях реалізації прав споживачів, вміння орієнтуватись на сучасному ринку товарів та послуг, виховання споживчої культури, громадянської позиції та усвідомлення власної ролі у підвищенні якості життя в контексті європейських стандартів.

Старшій учнівській молоді було запропоновано обрати сферу дослідження на власний смак та дослідити товар чи послугу за власно розробленою методикою. Журі конкурсу складалося з провідних експертів з незалежного споживчого тестування та освітян, представників Міністерства освіти та науки України, Науково-дослідного інституту незалежних споживчих тестувань «ТЕСТ», Київського університету ім. Б. Грінченка, експертів проекту.

Партнерами конкурсу в цьому році виступили члени мережі Глобального договору ООН – група компаній «Фокстрот» та група «Бель» (торгова марка «Шостка»), що встановили власну номінацію «За споживчу вимогливість».

Група «Бель» нагородила пам’ятними призами та сертифікатами команду Охтирської гімназії з Сумської області за науковий підхід у виявленні фальсифікаторів солодковершкового масла. «Для ТМ “Шостка» якість була та залишається основним пріоритетом, - пояснює директор із зовнішніх зв’язків ВАТ Шосткинський ММК Наталія ФЕСЮН. - Підприємство активно працює та інвестує в поліпшення якості сировини, виробничих процесів, персоналу, комунікацій та готової продукції».

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» відзначила команду учнів 9-х класів Стоянівської ЗОШ І-ІІІ ст. Радехівського р-ну Львівської обл. за грунтовний соціологічний підхід до пошуку відповіді на питання «Чи реалізовуємо ми наші права споживача?» та просування свідомої культури споживання. «Ми працюємо під девізом «Лідер комфорту за кращими цінами», де під комфортом розуміємо дотримання європейських стандартів спілкування зі споживачами до й після здійснення покупки, - коментує партнерство виконавчий директор компанії «Фокстрот. Техніка для дома» Юрій ПОНОМАРЕНКО. - Ми дякуємо юним учасниками конкурсу за допомогу у важливій для нас справі – тримати євростандарти в обслуговуванні та відповідати очікуванням споживачів».

«Відповідальне споживання – це другий бік соціальної відповідальності. Ми всі маємо усвідомити, що як споживачі – теперешні чи майбутні – маємо величезний вплив на виробників цих товарів чи послуг, на бізнес. Кожного разу, коли ми купуємо товари чи послуги, ми фактично голосуємо своєю гривнею за той чи інший спосіб виробництва і продажу. Обираючи товари більш високої якості, які вироблені з повагою до довкілля, а отже, з повагою до наступних поколінь, за умов дотримання прав людини ми чітко вказуємо бізнесу, куди саме йому слід рухатись. Бізнес, що сприяє формуванню критичних споживачів, безпосередньо сприяє розвитку культури соціальної відповідальності в Україні», зазначила координатор ініціативи Глобального договору ООН в Україні Юлія ЩЕРБІНІНА.

Минулорічний конкурс зібрав близько 700 учасників з усіх регіонів України. Цього року учасниками конкурсу було надано більше 150 індивідуальних та групових робіт, що виконувалися самостійно, або групами до 12 осіб. Найпопулярнішими темами серед учнівської молоді цього року були: різноманітні ласощі, молочні продукти, хлібобулочні вироби, піца, безпека навколишнього середовища, якість послуг мобільних операторів, Інтернет, послуги телебачення. Не оминули увагою школярі і косметичні вироби, шкільні їдальні, обслуговування в супермаркетах та сільських магазинах. Молодих дослідників також хвилює якість послуг в салонах татуювання, якість засобів контрацепції та продуктів, що діти споживають щодня: чіпси, солодкі газовані напої та жувальна гумка.

Повна інформація про конкурс знаходиться на Порталі Споживача www.consumerinfo.org.ua