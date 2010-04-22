Головне на 22 квітня

Росія та Україна інтенсифікують роботу зі створення консорціуму для модернізації української газотранспортної системи (ГТС), повідомив міністр енергетики РФ Сергій Шматко у четвер журналістам, повідомляє РІА «Новини».

"Ми доручили російсько-українському підкомітету зі співпраці інтенсифікувати роботу, у тому числі щодо консорціуму для модернізації ГТС. Ми від цієї ідеї не відмовляємося", - сказав Шматко.

Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЕ сподівається, що наприкінці квітня Україна та ЄС принципово погодять зміни до угоди про спрощення віз.

Про це він заявив в інтерв`ю проекту "Уніан-новини ЄС" (http://eunews.unian.net/ukr/detail/ 193410) напередодні свого візиту до України.

"Ми сподіваємося, що Спільний комітет зможе домовитися щодо деяких конкретних пропозицій для внесення змін до угоди. Після цього треба буде провести формальні повторні переговори про угоди для спрощення віз в цілому", - сказав комісар.

Він не уточнив, про які саме зміни може йтися, наголосив лише, що вони будуть скеровані на подальше спрощення процедури оформлення віз для українців.

За словами С. ФЮЛЕ, наступний раунд переговорів, на якому можуть бути узгоджені питання внесення змін, відбудеться у Києві 29 квітня.

Комісар також звернув увагу на те, що ЄС проводить з Україною інтенсивний візовий діалог з моменту його початку у жовтні 2009 року.

"Були проведені численні засідання експертів в усіх відповідних галузях, таких як безпека документів, прикордонний контроль, управління міграцією, правоохоронне законодавство, захист персональних даних, боротьба з корупцією, з торгівлею людьми та ін."., - сказав С. ФЮЛЕ.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають - по 7,93 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи підвищився порівняно з 21 квітня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,92 грн./дол., з продажу - в межах 7,92-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках трохи знизився порівняно з 21 квітня і сьогодні складає 10,56/10,65 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,48-10,61 грн./євро, з продажу - в межах 10,63-10,72 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 21 квітня підвищився на 0,2% і сьогодні складає 0,2657/0,2727 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2705 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2719-0,2750 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,91 грн./дол., продажу - 7,93 грн./дол. Курс трохи підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,92 грн./дол., з продажу - в межах 7,93-7,94 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва майже не змінився відучора і сьогодні складає 10,57/10,65 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,48-10,61 грн./євро, з продажу - в межах 10,64-10,72 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 21 квітня підвищився на 0,5% і сьогодні складає 0,2666 грн./рубль, курс продажу не змінився - 0,2729 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2620-0,2700 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2719-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укргазбанк": долар США - 7,90/7,921 грн., євро - 10,53/10,65 грн., рубль - 0,2670/0,2730 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,89/7,93 грн., євро - 10,45/10,75 грн., рубль - 0,2650/0,2750 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,86/7,92 грн., євро - 10,50/10,66 грн., рубль - 0,2660/0,2720 грн.

Враховуючи домовленості про ціну на газ, яких вдалося досягти в результаті переговорів президентів України та Росії 21 квітня, тарифи на газ і житлово-комунальні послуги для населення у 2010 році піднімати не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Я хотів би сказати, що сьогодні, коли економіка країни знаходиться в такому важкому стані, це рішення, як кажуть, дасть нам можливість дуже істотно допомогти нашій економіці. І це дасть нам можливість не піднімати цього року ні тарифи на газ, ні тарифи на житлово-комунальні послуги. Це дасть нам можливість значно стабілізувати більшість цін на товари народного вжитку і підняти рівень зростання економіки і конкурентоспроможності різних галузей економіки, у яких велика складова енергетичних ресурсів", - заявив В. ЯНУКОВИЧ.

Він також сказав, що в результаті підписаних доповнень до контрактів на закупівлю газу, уже в 2010 році при закупівлі 30 млрд куб. м вдасться скоротити витрати на його закупівлю до 3 млрд дол., а в наступні роки - до 4 млрд на рік.

"На цей рік укладена угода на 30 млрд. кубометрів постачань газу, обсяг цієї знижки буде приблизно 3 млрд. дол. На наступні роки збільшується обсяг постачань газу до 40 млрд. - (знижка - УНІАН) на рівні 4 млрд. І з 2012 року ми щорічно матимемо зниження ціни від існуючої на той час ціни за формулою - 30% ", - заявив Президент України.

Також він наголосив, що усі питання про застосування штрафних санкцій за недобір газу "практично зняті".

Україна планує відновити видобуток урану, а також побудувати завод з виробництва ТВЕЛів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про будівництво заводу, він нагадав, що сьогодні Росія на 100% поставляє ТВЕЛи на український ринок.

Після запуску заводу Україна на 50% поверне собі свій ринок.

Також, за його словами, спільно з Росією в пропорції 50х50 Україна поставлятиме ядерне паливо в Європу.

Він наголосив, що зараз переговори з Росією щодо реалізації вищезгаданих планів на стадії завершення.

"Це не прості переговори, а ми близькі до домовленостей", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, сьогодні на стадії завершення переговори з Росією щодо 100% кредитування постачань устаткування на ядерні блоки Хмельницької та Рівненської АЕС, які сьогодні Україна планує добудувати.

В. ЯНУКОВИЧ не виключив, що під час травневого візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва ці домовленості підпишуть.

Після зниження ціни на газ для України Росія не збирається переглядати газові контракти з іншими країнами, сказав у четвер міністр енергетики Сергій Шматко, повідомляє Рейтер.

Росія і Україна в середу підписали поправки до чинного десятирічного контракту, відповідно до яких ціна на російський газ для України буде знижена майже на третину навзамін на деякі поступки Києва, який погодився, зокрема, продовжити термін базування російського Чорноморського флоту в Криму.

"Я не думаю що наші переговори з Україною щодо газу мають бути приводом, щоб почати переглядати практику наших взаємин з іншими державами або суб`єктами газового ринку. Це некоректна постановка питання. Ми не реагуємо на подібного роду запити і провокації", - сказав Шматко журналістам, не уточнивши, від кого Росія отримувала такі прохання.

Російський Газпром, провідний у світі виробник газу, забезпечує Європу чвертю її газового імпорту, а також є основним постачальником газу у деякі країни СНД.

Модернізація української газотранспортної системи є альтернативою будівництву газопроводу «Південний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми це (модернізацію ГТС – УНІАН) пропонуємо, як альтернативу будівництва «Південного потоку». Тому, що «Північний потік» вже не зупинити – він вже будується. Догралися до того, що почали будувати і обходити Україну з півдня і півночі. Тому ми зараз шукаємо можливість, як домовитися, щоб Україна залишила як мінімум обсяги, які може транспортувати по існуючій ГТС, – близько 125 млрд кубів газу», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави також назвав три ступені модер

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що до кінця року фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» буде збалансовано і державна монополія перестане бути збитковою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції з представниками регіональних і центральних ЗМІ.

«НАК «Нафтогаз України», яка за своєю природою не може бути збитковою, – її зробили збитковою. Спочатку зробили донором всієї економіки, знущалися, і довели майже до банкрутства. Зараз його потрібно рятувати», - підкреслив Президент.

Як запевнив В.ЯНУКОВИЧ, до кінця цього року фінансовий стан цієї державної монополії буде збалансовано на 100%.

НАК «Нафтогаз України» просить уряд компенсувати з державного бюджету в повному обсязі збитки, одержані в результаті реалізації природного газу підприємствам - виробникам азотних мінеральних добрив за пільговими цінами.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його інформацією, відзначені збитки компанія пропонує компенсувати із загального фонду Державного бюджету із застосуванням механізму, аналогічного діючому механізму компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу і його реалізації суб`єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, затвердженого постановою Кабінету міністрів України №49 від 14.01.09 р.

При цьому, починаючи з другого півріччя поточного року, ціна реалізації природного газу підприємствам - виробникам азотних мінеральних добрив повинна бути встановлена на рівні не нижче за закупівельну ціну, а здешевлення вартості імпортованого природного газу для потреб відмічених підприємств компанія пропонує забезпечити шляхом надання відповідної субвенції з Держбюджету, визначивши розпорядником бюджетних коштів профільне міністерство.

Також співрозмовник агентства відзначив, що за попередніми розрахунками, НАК «Нафтогаз України», в результаті різниці між цінами закупівлі і реалізації імпортованого природного газу підприємствам - виробникам азотних мінеральних добрив впродовж першого півріччя 2010 року компанія одержить збитки в сумі понад 1 млрд. грн.

Росія обнулить вивізні мита на газ для України. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на засіданні російського уряду.

«Хочу підкреслити, що «Газпром» тут ні при чому, як це не видасться дивним. Ні компанія «Газпром», ні її акціонери від цього зниження не постраждають, знижка буде за рахунок обнулення вивізного митного збору для України», - сказав В.Путін.

Він підкреслив, що 30% знижка для України буде зроблена за рахунок бюджету Російської Федерації.

У той же час він підкреслив, що це винятковий випадок.

«У нас дуже багато партнерів в енергетиці і в газовій сфері зокрема, але у нас немає необхідності так, як це роблять багато інших країн, будувати наші військові бази по всьому світу. Що стосується Криму – це винятковий випадок, так склалося історично. І із цього приводу прошу наших партнерів не турбувати і з аналогічними проханнями до нас не звертатися», - підкреслив В.Путін.

Офіційна делегація України на чолі з віце-прем’єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ сьогодні відбула до Вашингтона для участі у Весняних зборах керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду, які відбудуться 24-25 квітня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

Під час офіційного візиту до США заплановано зустрічі С.ТІГІПКА з керівництвом МВФ, Світового банку, представниками американських ділових кіл та засобами масової інформації.

Під час зустрічей обговорюватимуться питання подальшого співробітництва України та МВФ у рамках нової програми stand-by і перспективи залучення коштів за проектами Світового банку.

На думку віце-прем’єр-міністра, який є Керуючим від України у Світовому банку, продовження співпраці з МВФ та Світовим банком надзвичайно важливе для України, оскільки стане позитивним сигналом міжнародним інвесторам.

Також С.ТІГІПКО під час візиту до Вашингтона проведе ряд важливих двосторонніх зустрічей, під час яких розглядатиметься питання поглиблення подальшої співпраці між Україною та США, зазначили в Кабміні.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9185/7,9265 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9230/7,9250 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9240/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 12:00 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2719/0,2722 грн./рубль, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2721/0,2722 грн./рубль. До закриття ціни знизилися до 0,2717/0,2718 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль піднявся й становив 29,169 рублів за долар (+0,049).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3416/1,3418 дол./євро, а на 15:00 впали до 1,3347/1,3349 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6225/10,6370 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,6155/10,6225 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,5725/10,5785 грн./євро.

(УНІАН)