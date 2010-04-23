Спікер чеського парламенту подав у відставку

Через корупційний скандал

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Мілослав ВЛЧЕК подав у відставку й оголосив, що йде з політики. Причиною цього рішення став корупційний скандал, передає Радіо «Свобода». Як повідомили чеські ЗМІ, М.ВЛЧЕК скористався службовим становищем, аби добитися надання своєму помічникові великої державної дотації. Скандал спалахнув напередодні загальних виборів, які пройдуть в Чехії наприкінці травня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter