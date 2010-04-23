Жертвами землетрусу на Гаїті в січні стали до 300 тисяч людей

Жертвами руйнівного землетрусу на Гаїті 12 січня цього року стали від 250 тисяч до 300 тисяч людей.

Про це заявив керівник місії ООН на острові Едмон МЮЛЕ, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

До цього гаїтянський уряд оцінював кількість жертв у 220 тисяч людей.

"Учора виповнилося сто днів з дня жахливого землетрусу, що стався на Гаїті і забрав життя від 250 тисяч до 300 тисяч людей", - заявив Е.МЮЛЕ.

За його словами, 300 тисяч осіб одержали поранення і більш як мільйон залишилися без домівок.