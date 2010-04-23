Курс НБУ на 23.04.10

Офіційний курс НБУ на 23.04.10100 USD – 792.5800 (22 квітня – 792.6000) 100 EUR – 1057.2225 (22 квітня – 1059.9440) 10 RUR – 2.7209 (22 квітня – 2.7246) Облікові курси банківських металів на 23.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90690.97 (22 квітня-90653.63) 961 XAG 10 Срібло-1425.06 (22 квітня-1412.41) 962XPT10Платина-138384.47(22 квітня-137833.14) 964 XPD 10 Паладій-44860.03 (22 квітня-44623.38)

Офіційний курс НБУ на 23.04.10 100 USD – 792.5800 (22 квітня – 792.6000) 100 EUR – 1057.2225 (22 квітня – 1059.9440) 10 RUR – 2.7209 (22 квітня – 2.7246) Облікові курси банківських металів на 23.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90690.97 (22 квітня-90653.63) 961 XAG 10 Срібло-1425.06 (22 квітня-1412.41) 962XPT10Платина-138384.47(22 квітня-137833.14) 964 XPD 10 Паладій-44860.03 (22 квітня-44623.38)

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