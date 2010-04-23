Кабмін має намір скоротити дефіцит держбюджету

Кабінет міністрів України має намір скоротити дефіцит державного бюджету в 2010 році приблизно на 0,6%.

Про це УНІАН повідомив міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

«Дефіцит державного сектора управління – 5%. А що стосується «Нафтогазу», то, враховуючи, що протягом чотирьох місяців ми давали їм дотацію, то дефіцит залишається десь приблизно 0,37%. Зараз ми якраз уточнюємо цифри. Отже дефіцит бюджету знижується десь на 0,6 пункту», - сказав він.

Він також повідомив, що сьогодні на засіданні Кабінету міністрів був детальним чином розглянутий проект держбюджету на 2010 рік і він вимагає ще деяких доопрацювань для подачі на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, в урядовому проекті Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік передбачений дефіцит бюджету у розмірі 6% ВВП.

22 квітня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зустрічі з членом Європейської комісії з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ заявив, що уряд ставить завдання понизити дефіцит державного бюджету в 2010 році до рівня 5% ВВП.

«Ми плануємо мати 5% дефіцит бюджету і 1% залишаємо на дефіцит НАК «Нафтогаз». Правда, я планую, що у зв`язку з підписанням газової угоди з Росією ми «Нафтогаз» зробимо бездефіцитним», - сказав Н.Азаров.