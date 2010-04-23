Кабмін пропонує обмежити максимальний розмір пенсій

Кабінет міністрів України пропонує обмежити максимальний розмір пенсій, які виплачують в Україні, дванадцятьма прожитковими мінімумами (для осіб, що втратили працездатність) – до 8,3 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідна норма закладена в проект держбюджету на 2010 рік, робота над яким була практично завершена в ході сьогоднішнього позачергового засідання Кабміну.

Найближчим часом документ буде переданий на розгляд Верховної Ради.

«Після незначних уточнень і доповнень закон про бюджет на 2010 рік буде поданий до парламенту», - заявив прем`єр-міністра Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що в бюджеті на 2010 рік у повному обсязі враховані витрати на виконання закону про підвищення соцстандартів: «Більш того, суми, які громадяни недоотримували в результаті невиконання попереднім урядом даного закону, будуть їм виплачені», - наголосив прем`єр.

За словами М.АЗАРОВА, пропонується призначати пенсії за спеціальними законами (народним депутатам, державним службовцям, науковцям і тому подібне) тільки при досягненні ними загальновстановленого пенсійного віку. У той же час, ті народні депутати, державні службовці, прокурори, судді, які продовжують працювати після виходу на пенсію, одержуватимуть пенсію на загальних підставах згідно з нормами Закону України «Про загальне обов`язкове державне пенсійне страхування» і лише після закінчення трудової діяльності – відповідно до спеціальних законів. «Ці зміни не розповсюджуватимуться на пенсіонерів, яким вже нарахована пенсія», - зазначив М.АЗАРОВ.

Крім того, за словами прем`єра, вносяться зміни до законодавства, які не дозволятимуть суб`єктам господарювання занижувати відрахування до Пенсійного фонду.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, коментуючи наміри Кабміну обмежити пенсії, заявив, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО двічі, в 2005 і 2008 роках, обмежував максимальний розмір пільгових пенсій, які призначалися спеціальними процедурами державним службовцям, народним депутатам, прокурорам, суддям, працівникам митниці, дипломатам й ін. «Проте, двічі Конституційний Суд за поданням народних депутатів Партії регіонів, Комуністичної партії та інших зупиняв дія відповідних змін», - зазначив М.ТОМЕНКО. Так, востаннє, в 2008 році Кабінет міністрів своєю ухвалою встановив, що максимальний розмір пенсії для різних категорій посадовців не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, а для прокурорів – не більш як 10 тисяч гривень. «Натомість Конституційний Суд за поданням 59 народних депутатів від Партії регіонів, яких представляли народні депутати Юрій МІРОШНИЧЕНКО і Михайло ПАПІЄВ, скасував це рішення», - підкреслив політик.