Уряд пропонує ввести податок на розкіш

Кабінет міністрів України для наповнення дохідної частини держбюджету пропонує ввести податок на квартири площею більше 300 кв. м і будинки площею понад 500 кв. м., а також предмети розкоші - автомобілі вартістю більше 50 тис. євро і мотоцикли більше 10 тис. євро, яхти, літаки, вертольоти.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідний законопроект було розглянуто під час сьогоднішнього позачергового засідання Кабміну.

Крім того, законопроектами, підготовленими урядом, планується збільшити акцизні збори на алкогольну і тютюнову продукцію та переглянути ставки оподаткування за користування радіочастотами.

Уряд також планує запровадити податкові норми, які дадуть можливість запобігти втратам бюджету: комплексний контроль за повнотою відображення податкових зобов`язань, посилення контролю за сумнівними операціями суб`єктів господарювання, вдосконалення оподаткування банківських установ. Передбачено також норми, які попереджають корупцію у сфері адміністрування ПДВ.