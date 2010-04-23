Ветеранам до дня Перемоги удвічі збільшать виплати
16:10, 23 квітня 2010Різне
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З Держбюджету виділено 600 млн. грн.
До дня Перемоги з Державного бюджету виділять 600 млн. грн. на одноразові виплати для ветеранів Великої Вітчизняної війни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА під час брифінгу.
За його словами, це удвічі більше в порівнянні з аналогічними виплатами минулого року.
Кошти будуть перераховані ветеранам до 5 травня, сказав В.НАДРАГА.
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