ГОЛОВНЕ за 23 квітня

Соцполітика

Ветеранам до дня Перемоги удвічі збільшать виплати

До дня Перемоги з Державного бюджету виділять 600 млн. грн. на одноразові виплати для ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА під час брифінгу.

За його словами, це удвічі більше в порівнянні з аналогічними виплатами минулого року.

Кошти будуть перераховані ветеранам до 5 травня, сказав В.НАДРАГА.

Держбюджет направить 23 млрд. грн. Пенсійному фонду

У поточному році планується виділити з Державного бюджету 23 млрд. грн. на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА сьогодні на брифінгу.

За його словами, затримок з виплатою пенсій цього року не буде.

Економіка

Дефіцит держбюджету-2010 складе 5% ВВП

Уряд завершив розробку проекту закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" і передає його на розгляд Верховної Ради і громадськості.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ за підсумками сьогоднішнього позачергового засідання уряду.

"Після незначних уточнень і доповнень закон про бюджет на 2010 рік буде поданий до парламенту", - сказав М.Азаров.

Голова уряду висунув вимогу: під час доопрацювання проекту бюджету і податкових законів декриминализировать відповідальність за економічні правопорушення. "Завдання не в тому, щоб посадити за грати, а в тому, щоб сплата податків і штрафів, коли це визначено, була неминучою", - пояснив він.

М.Азаров також додав, що уряд врахує всі зауваження і доповнення членів Кабінету міністрів, які були висловлені під час змістовної дискусії на засіданні.

Парламент одержить проект 26 квітня Проект Державного бюджету України на 2010-й рік буде переданий на розгляд Верховної Ради у понеділок, 26 квітня.

Як повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні журналістам, проект Держбюджету на поточний рік подається з дефіцитом у 5% від ВВП.

При цьому Ф.Ярошенко відзначив, що ця цифра не враховує 30 млрд. грн., передбачених у документі на рекапитализацию банків у 2010-му році.

Крім того, Ф.Ярошенко повідомив, що дефіцит бюджету компанії «Нафтогаз України» в 2010-му році не перевищить 1%.

Дефіцит платіжного балансу України скоротився в 7,8 раза

Дефіцит платіжного балансу України в I кварталі ц.р., в порівнянні з відповідним періодом 2009 року (5 млрд. 225 млн. дол.), скоротився в 7,8 раза – до 0,673 млрд. дол.

Про це йдеться в обнародуваних на сайті Національного банку України даних про платіжний баланс.

За даними НБУ, за січень-березень 2010 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу склав 69 млн. дол. (у січні-березні 2009 року дефіцит поточного рахунку складав 654 млн. дол.), що обумовлене скороченням негативного сальдо торгівлі товарами і послугами (до 528 млн. дол. проти 780 млн. дол. за I квартал 2009 року). Крім того у зв`язку зі скороченням процентних виплат за інвестиціями негативне сальдо доходів зменшилося більш ніж в 2 рази.

У березні 2010 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу склав 239 млн. дол. проти 392 млн. дол. в березні 2009 року.

За січень-березень 2010 року негативне сальдо фінансового рахунку платіжного балансу склало 604 млн. дол., що майже в 8 разів менше, ніж за відповідний період 2009 року (4,7 млрд. дол.). За підсумками березня 2010 року зафіксовано позитивне сальдо по фінансовому рахунку – 1,271 млрд. дол. проти негативного – 897 млн. дол. в березні 2009 року.

Обсяги чистого притоку прямих іноземних інвестицій в Україну в I кварталі 2010 року клали 977 млн. дол., що всього на 11% більше, ніж у відповідному періоді минулого року (883 млн. дол.). При цьому за підсумками березня 2010 року обсяги чистого притоку прямих іноземних інвестицій до України склали 508 млн. дол. проти 275 млн. дол. в березні 2009 року.

Негативне сальдо за операціями з кредитами і облігаціями приватного сектора в I кварталі склало 1,2 млн. дол., що на 22% менше, ніж в I кварталі минулого року (1,6 млрд. дол.).

Уряд планує знизити ставку ПДВ до 17%

Уряд планує знизити ставку податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 17%.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи на XII з`їзді Партії регіонів, який проходить в Києві.

За його словами, нинішній стан економіки не дозволяє зменшувати податки і збори.

В той же час Президент відзначив, що це потрібно робити, щоб максимально спростити умови ведення бізнесу, звільнити його від надмірного податкового навантаження.

«І ми це зробимо... у найближчій перспективі», - сказав Президент, відзначивши, що планується знизити ПДВ з 20 до 17%.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня ц.р. народні депутати України Олег ЛЯШКО, Іван КИРИЛЕНКО і Олександр СТЕШЕНКО (БЮТ) зареєстрували в парламенті законопроект, яким пропонується знизити ставку ПДВ з 20% до 17%.

Уряд пропонує ввести податок на розкіш

Кабінет міністрів України для наповнення дохідної частини держбюджету пропонує ввести податок на квартири площею більше 300 кв. м і будинки площею понад 500 кв. м., а також предмети розкоші - автомобілі вартістю більше 50 тис. євро і мотоцикли більше 10 тис. євро, яхти, літаки, вертольоти.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідний законопроект було розглянуто під час сьогоднішнього позачергового засідання Кабміну.

Крім того, законопроектами, підготовленими урядом, планується збільшити акцизні збори на алкогольну і тютюнову продукцію та переглянути ставки оподаткування за користування радіочастотами.

Уряд також планує запровадити податкові норми, які дадуть можливість запобігти втратам бюджету: комплексний контроль за повнотою відображення податкових зобов`язань, посилення контролю за сумнівними операціями суб`єктів господарювання, вдосконалення оподаткування банківських установ. Передбачено також норми, які попереджають корупцію у сфері адміністрування ПДВ.

Фінанси

Мінфін має намір випустити єврооблігації у середині червня

Міністерство фінансів України розглядає можливість проведення публічного розміщення єврооблігацій у середині червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра фінансів України Андрій КРАВЕЦЬ сьогодні журналістам.

“Вихід на публічний ринок можливий у середині червня”, - сказав А.КРАВЕЦЬ.

При цьому він не уточнив обсяг випуску і терміни обороту облігацій. У теж час, на думку А.КРАВЦЯ, доцільно проводити випуск єврооблігацій терміном 10 років, номінованих в доларах США. Щодо вартості залучення ресурсів А.КРАВЕЦ відзначив, що, швидше за все, вона буде нижча 8%.

Також А.КРАВЕЦЬ не виключив можливість проведення Міністерством фінансів закритого розміщення єврооблігацій до середини червня, і повідомив, що вже зараз ведуться переговори з поряд крупних європейських банків.

«Зараз ведуться переговори з великою кількістю банків», - сказав замміністра фінансів.

Нагадаємо, 18 березня ц.р. А.КРАВЕЦЬ повідомляв, що Міністерство фінансів не виключає, що публічний випуск євробондів України може відбутися в травні-червні поточного року.

За його словами, двома найважливішими передумовами виходу на зовнішній ринок є ухвалення реалістичного бюджету на поточний рік і відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

У Мінфіні також заявляють, що останнє поліпшення рейтингів України міжнародними рейтинговими агентствами є хорошою передумовою для формування прийнятної ціни на запозичення України.

ПЕК

«Нафтогаз» почав комерційний видобуток нафти в Єгипті

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» почала комерційний видобуток нафти в рамках реалізації проекту з освоєння концесійної ділянки Алам Ель Шавіш Іст (Alam El Shawish Еаst) на території Західної пустелі Арабської Республіки Єгипет.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що цього тижня компанія здійснила реалізацію першої партії нафти, видобутої на родовищі «HG» східного блоку Алам Ель Шавіш відповідно до умов Концесійної угоди між Арабською Республікою Єгипет (АРЄ), Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією (ЄГНК) і НАК «Нафтогаз України».

Наразі компанія продовжує впроваджувати заходи з нарощування обсягів видобутку вуглеводнів на згаданій концесійній ділянці.

Також компанія відзначає, що успішна реалізація проекту з розвідки та промислової експлуатації східного блоку Алам Ель Шавіш сприятиме прискоренню процесу диверсифікації джерел забезпечення енергоносіями України і становленню іміджу України у світі.

«Укртатнафта» в першому кварталі збільшила збиток в 42 рази

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) в січні-березні 2010 року збільшило чистий збиток в 41,7 раза, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млрд. 358,875 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Як наголошується в повідомленні, в січні-березні «Укртатнафта» збільшила чистий дохід в 2,2 раза, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 3 млрд. 910,475 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку від реалізації) в 2,2 разу – до 5 млрд. 60,5 млн. грн.

НКРЕ вирішила видати «Газпром збут Україна» ліцензію на постачання газу

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила видати українській дочці «Газпрому» ТОВ «Газпром збут Україна» ліцензію на постачання газу за нерегульованим тарифом.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні комісії.

Ліцензія видана строком на 5 років. Ліцензійні обсяги постачання газу для «Газпром збут Україна» затверджено на рівні до 7,5 млрд. куб. метрів на рік.

Будівництво

Тарифи на комунальні послуги цього року підвищуватися не будуть Тарифи на житлово-комунальні послуги цього року збільшуватися не будуть.

Про це заявив міністр з питань житлово-комунального господарства України Олександр ПОПОВ, коментуючи зниження ціни на російський газ, повідомили УНІАН в прес-службі міністерства.

За оцінками міністра, нова ціна на газ може скласти 210-220 дол./тыс. куб. м, що гарантує тарифну стабільність і упевненість для споживачів житлово-комунальних послуг.

«Переконаний, що цього року тарифи на житлово-комунальні послуги не збільшуватимуться. У тих містах, де ціни відповідають собівартості тарифів, споживачам хвилюватися не варто, проте там, де тарифи занижені, вони будуть переглянуті», - сказав міністр.

Зокрема, це стосується ситуації в столиці, де рівень тарифів на 50% менше економічно обгрунтованих.

«Тут необхідно шукати шляхи вирішення цієї проблеми: або знайти гроші в міському бюджеті і покривати різницю за рахунок муніципалітету, або поступово виходити на економічно обгрунтований рівень. Це актуальна проблема, яка має місце і в інших містах і регіонах, наприклад в Криму, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях», – відзначив міністр.

А.Попов повідомив, що у випадку, якщо б ціна на газ залишилася незмінною, оплата за спожиті гарячу воду і тепло привела б до збільшення цін на житлово-комунальні послуги в 2-2,2 разу.

«Це означало б, що квартплата збільшилася б на 300-400 грн. для однокімнатних квартир і на 600 грн. для двокімнатних. Відповідно, ще більше платили б власники трикімнатних квартир», - додав міністр.

АПК

В Україні збереглося 93% озимини

У Україні, за даними на 22 квітня, з посіяних 8,557 млн. га озимих зернових культур збереглося 7,96 млн. га, або 93%. Такі дані УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики України.

За даними міністерства, 3,359 млн. га посівів озимих зернових культур (42,2%) - у доброму і 3,772 млн. га (47,4%) - у задовільному стані.

Крім того, 831,5 тис. га або 10,4% посівів озимих зернових - слабкі і зріджені, ще 595 тис. га або 7% загинуло.

За прогнозом міністерства, пересівання вимагають 691,4 тис. га, або 8,1% посівів озимих культур.