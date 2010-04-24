Сьогодні Янукович посадив яблуню, Азаров - 4 ялини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ посадив яблуню у дитячому будинку у Вишгороді і покатав дітей на автомобілі зі свого кортежу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ взяв участь у Всеукраїнському дні благоустрою, відвідавши Вишгородський районний дитячий будинок.

Вихованці цього дитбудинку запросили Президента у свою футбольну команду. В.ЯНУКОВИЧ погодився грати на позиції нападаючого, а коли діти запропонували йому стати воротарем, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Добре. Нічого не пропущу».

Далі Президент запросив декількох дітей до свого автомобіля і переїхав з ними до Національного музею-заповідника «Битва за Київ 1943-го року», де разом з ветеранами також посадив дерево.

Спілкуючись з журналістами і ветеранами, Президент зауважив, що він особисто ініціював Всеукраїнський день благоустрою під час нещодавньої зустрічі з губернаторами. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що головною метою цього дня є “наведення порядку у населених пунктах, садіння дерев та винесення бруду із нашого життя”. «Сьогодні я посадив два дерева», - сказав Президент.

Сьогодні ж прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ посадив чотири ялини на схилі біля музею Великої Вітчизняної війни у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, допомагали М.АЗАРОВУ віце-прем`єр-міністри Віктор СЛАУТА і Віктор ТИХОНОВ, а також мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

М.АЗАРОВ зазначив, що проведення суботників – це дуже важлива справа, і така практика буде продовжена в майбутньому.

«Завдання (суботника – УНІАН) одне – щоб ми жили чистіше, краще і красивіше», - сказав М.АЗАРОВ, підкресливши, що хотів би, щоб у суботниках брали участь якомога більше українців.

Він також повідомив, що міністри сьогодні перебувають у регіонах, і також беруть участь у суботниках.

Усього біля музею ВВВ близько 200 співробітників Секретаріату Кабінету міністрів посадили 65 ялин на території 2 га. Ці дерева, окрім декоративної, виконуватимуть і функцію зміцнення схилів.