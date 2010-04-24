Угоду про демаркацію кордону з РФ можуть підписати у травні

Питання про демаркацію державного кордону між Україною і Російською Федерацією може бути вирішене вже у травні.

Про це виданню «Дзеркало тижня» (№16, 24-29 квітня) повідомило поінформоване джерело.

Зокрема, за даними джерела, підписання угоди про демаркацію українсько-російського кордону планується провести під час травневого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до України.

Підписання даної угоди є необхідною умовою для можливого введення безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом.