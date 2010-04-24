Угоду про демаркацію кордону з РФ можуть підписати у травні
13:20, 24 квітня 2010Різне
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Під час візиту Медведєва
Питання про демаркацію державного кордону між Україною і Російською Федерацією може бути вирішене вже у травні.
Про це виданню «Дзеркало тижня» (№16, 24-29 квітня) повідомило поінформоване джерело.
Зокрема, за даними джерела, підписання угоди про демаркацію українсько-російського кордону планується провести під час травневого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до України.
Підписання даної угоди є необхідною умовою для можливого введення безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом.
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