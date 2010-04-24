Тимошенко закликає громадян до акції протесту

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО закликала громадян України у вівторок, 27 квітня, о 9-й годині ранку вийти на акцію протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на мітингу опозиції під стінами Верховної Ради проти ратифікації угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, необхідно зробити усе для того, щоб угоду не було ратифіковано.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що своїми діями Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «став відкрито на шлях знищення національних інтересів, а по суті - започаткував процес руйнування державного суверенітету».

У резолюції, яку вона оприлюднила на мітингу, йдеться про те, що підписання угоди є «безпрецедентним кроком національної зради і ганьби». За її словами, все це йде всупереч Конституції України.

Як заявила Ю.ТИМОШЕНКО, «не слід виключати того, що свої зрадницькі дії влада буде прикривати нищенням свободи слова, репресіями проти незгодних, розраховуючи при цьому на всебічну підтримку купленого ціною національних інтересів мовчання частини національної еліти нашої громади та світової спільноти».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що над Україною нависла небезпека і «нас уже фактично продають».

Вона закликала усі патріотичні сили до об’єднання. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що «ця влада на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ має бути якнайшвидше повалена». «Чим скоріше вона буде переборена, тим менше вона встигне завдати шкоди власній державі, міжнародній репутації України, душам наших співвітчизників», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО і додала: «Ми починаємо боротьбу за визволення України».

У мітингу, який щойно завершився, взяли участь близько 5 тисяч чоловік.