ГОЛОВНЕ на 24 квітня

Хроніка дня

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Політика: «Регіонали» забарикадували сесійну залу Ради Народні депутати від Партії регіонів забарикадували сесійну залу Верховної Ради і не пускають до неї представників опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили народні депутати Андрій ШКІЛЬ (БЮТ) та Ярослав КЕНДЗЬОР (НУ-НС).

За словами А.ШКІЛЯ, депутати від опозиційних фракцій зранку намагалися зайти до сесійної зали, однак це їм не вдалося, бо всі двері зачинені.

У свою чергу, Я.КЕНДЗЬОР продемонстрував журналістам відеозапис, на якому чітко видно, як депутати намагалися зайти до сесійної зали. Зокрема, Я.КЕНДЗЬОР через отвір замка у дверях зняв двох представників Партії регіонів – Олега НАДОШУ і Віктора КОРЖА, які перебувають у сесійній залі, у ложі уряду.

Депутати припускають, що насправді у сесійній залі перебувають більше «регіоналів», однак їх просто не видно.

А.ШКІЛЬ та Я.КЕНДЗЬОР не виключають, що сесійна зала ВР буде забарикадована аж до вівторка, 27 квітня.

Тимошенко: "Харківські угоди" будуть денонсовані

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про можливість денонсації "харківських угод" після зміни влади в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в ефірі телеканалу "Україна".

"Моя позиція є абсолютно чіткою і однозначною. Як тільки зміниться влада, а я переконана, що вона зміниться, і зміниться в той час, який встановлений Конституцією, будуть денонсовані всі без винятку угоди, які суперечать національним інтересам України. І буде так зроблено, як це потрібно для стратегії розвитку держави", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції нагадала, що за час перебування її політичної команди при владі не була віддана ані авіаційна, ані енергетична галузі. "За два роки перебування у владі ми не віддали приватизувати в тіньовому секторі жодного стратегічного заводу нашої держави, підприємства, і навпаки - повернули стратегічні родовища нафти і газу державі. Саме тому я впевнено можу сказати: так, це буде зроблено", - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також спростувала припущення народного депутата України Давида ЖВАНІЇ (фракція НУНС) про можливість підписання таких самих угод у разі її перемоги на президентських виборах. "Є речі в житті країн, народів та людей, які не продають. Не продають мати, батько, не продається країна, батьківщина. Територія держави цілісна, неподільна. Можу чітко сказати, я в будь-якому статусі ніколи не підписала б такої угоди, тому що є інші компенсаторні методи і інші можливості, щоб економіку відділити від національних стратегічних інтересів, які потрібно зміцнювати", - пояснила вона.

"Ця угода розділила Україну радикально. І не нашими діями чи заявами, а тому що в серці кожної людини живе відчуття від того, буде територія цілісною чи ні. Буде Крим, або ми його будемо потрошечки втрачати. Я не хочу, щоб ці процеси йшли. Я буду боротися досить послідовно за те, щоб Україна не маргіналізовувала себе у світі", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали 21 квітня в Харкові угоду щодо продовження базування Чорноморського флоту РФ в Криму після 2017 року на 25 років з правом подальшої пролонгації ще на п`ять років.

Верховна Рада України і Держдума Росії планують синхронно ратифікувати угоду 27 квітня.

Росія і Україна домовилися також про надання Києву знижки на російський газ - в 30% від ціни, але не більше 100 доларів на тисячу кубометрів. Знижка на газ враховуватиметься як частина орендної плати РФ за базування кораблів російського ВМФ в Севастополі.

Українська опозиція назвала цю угоду зрадою національних інтересів і заявила про намір блокувати роботу парламенту під час ратифікації документа.

Угода про демаркацію українсько-російського кордону може бути підписана у травні

Питання про демаркацію державного кордону між Україною і Російською Федерацією може бути вирішене вже у травні.

Про це виданню «Дзеркало тижня» (№16, 24-29 квітня) повідомило поінформоване джерело.

Зокрема, за даними джерела, підписання угоди про демаркацію українсько-російського кордону планується провести під час травневого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до України.

Підписання даної угоди є необхідною умовою для можливого введення безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом.

Фінанси: Азаров: Кошти МВФ не підуть для покриття дефіциту

Уряд України не використовуватиме кошти Міжнародного валютного фонду, які планує отримати за новою програмою співпраці, для покриття бюджетного дефіциту, як це робив уряд Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми від цього відмовилися. Ми зараз ведемо переговори з МВФ про позику на реформування нашої економіки", - заявив він.

На сьогоднішні в Україні є можливість в 2010 році знизити податковий тиск на виробників лише на 1%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу "Інтер".

"Знижуємо поки що мало - на 1%", - сказав він.

М.АЗАРОВ також підкреслив, що всі нововведення в системі оподаткування входять в проект Податкового кодексу, який вже готовий і буде винесений на розгляд осінньої сесії Верховної Ради.

"Чому на осінню - ми хочемо подивитися на те, як розвиватиметься наша економіка, чи зуміємо ми її цього року стабілізувати. Якщо зуміємо, то ми підемо на радикальніше скорочення податків", - заявив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Україна ще знаходиться у дуже складному економічному стані.

ПЕК: Промисловість України незабаром потребуватиме більше газу - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прогнозує, що економіка України почне зростати, через що вітчизняна промисловість потребуватиме збільшення обсягів споживання газу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це М.АЗАРОВ заявив журналістам сьогодні.

Голова уряду пояснив, що суттєве зменшення обсягів споживання Україною газу було тимчасовим і обумовлено насамперед економічною кризою: "Під час кризи ми втратили величезний обсяг виробництва. Наприклад, у минулому році наші хімічні заводи простоювали від трьох до шести місяців. Очевидно, що у цих умовах Україна споживала значно менше газу, ніж у часи економічного росту".

Прем`єр підкреслив, що поступово економічна ситуація у державі стабілізується і набирає обертів, що, безумовно, відобразиться на обсягах споживання газу: "Ми розраховуємо на збільшення споживання газу для виробництва: по-перше, буде зростати наша економіка, а, по-друге, щоб у повній мірі підготуватися до зими, Україні потрібно буде закачати додаткові обсяги газу".

Водночас проекти з енергозбереження і структурної перебудови промисловості, які є пріоритетом для уряду, у середньо- і довгостроковій перспективі призведуть до зменшення обсягу споживання імпортних енергоносіїв, сказав М.АЗАРОВ.

Він також наголосив на складності газових переговорів з Росією: "Найважче було домовитися про перегляд газового контракту. Він містив кабальні умови для України і не передбачав мінімальних можливостей для його перегляду. Тому отриманий перегляд – величезний поштовх для відродження нашої економіки".

Прем`єр вважає, що крім газових домовленостей є ще одне важливе досягнення: переговори стали початком відновлення довіри між країнами, взаємовигідного партнерства, а також дозволили залучити Росію до участі у найкрупніших інвестиційних проектах на території України. "Ми хочемо надолужити втрачене, ми хочемо дати можливість нашій економіці піднятися. Те відчуття, що ми почали рухатися у правильному напрямку, – найголовніше відчуття для мене", - сказав М.АЗАРОВ.

Бюджет РФ втратить через знижки на газ Україні 3-4 млрд. доларів

Міністерство фінансів Росії оцінює в 3-4 млрд. доларів суму доходів бюджету, що випадають унаслідок поставок газу Україні зі знижкою.

«Це залежить від обсягу, який вибиратиметься. Від трьох до чотирьох мільярдів доларів», – сказав керівник російського Мінфіну Олексій КУДРІН, повідомляє “Газета.ру”.

За його словами, уряд РФ планує компенсувати цю суму, головним чином, за рахунок цін на нафту і високого економічного зростання.

Відповідаючи на питання про те, наскільки високим він планує економічне зростання і за рахунок чого воно має відбутися, міністр сказав: «Близько чотирьох відсотків... За рахунок усіх чинників».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня у Харкові в ході робочого візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну були підписані доповнення до контракту на поставку природного газу між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» від 19 січня 2009 року.

Згідно з доповненнями, платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснюватиме зі знижкою на величину зниження експортного мита при поставках газу в Україну, яка встановлюється урядом РФ.

Як очікується, зниження становитиме 100 дол. за тис. кубометрів газу, але не більш як 30% від ціни газу, і розповсюджуватиметься на обсяги поставок 30 млрд. кубометрів у 2010 році, і 40 млрд. кубометрів - у наступні роки.

Агро: Завтра в Україні місцями очікуються невеликі короткочасні дощі та грози

Завтра в Україні істотні опади не очікуються, лише у Карпатах, а вночі на півночі Лівобережжя, в центральних, вдень в східних та південних областях невеликі короткочасні дощі, грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі в західних та північних областях 1-6° тепла, крім Закарпаття, на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°; на решті території 4-9° тепла; вдень 10-15°, у південній, східній частині та на Закарпатті 17-22° тепла; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Київській області у неділю істотні опади не очікуються. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°, вдень 10-15° тепла. У Києві вночі 3-5° тепла, на грунті приморозки 0-2°, вдень 12-14° тепла.

Кримінал: СБУ: Запаси Держрезерву розікрали на 5 млрд. грн. Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявляє, що співробітники спецслужби виявили численні факти розкрадання запасів із Державного резерву на суму приблизно 5 млрд. грн., і стверджує, що до цього причетні держслужбовці першої-другої категорій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора увечері в ефірі програми «Велика політика» телеканалу "Інтер".

"Є доволі багато фактів, які говорять, що матеріальні резерви розкрадалися нещадно. Таке хамське розкрадання мені важко було собі уявити, коли виписувалися накладні з одного складу на іншій, і товар просто не доїжджав (до складу – УНІАН)", - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, на даний момент у ході розслідування вже "є затримані і навіть заарештовані". При цьому, хто саме, голова СБУ не уточнив, посилаючись на таємницю слідства.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що "це не клерки, це рівень міністрів, першої-другої категорії держслужбовців".

Він також повідомив, що деякі з цих кримінальних справ розслідуються за фактом. "Ми на сьогодні просто проводимо ревізію за минулий період", - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

НП: ООН надає Сомалі понад 2 млн. доларів на боротьбу з піратами

УНІАН. Міжнародна рада 10 держав при ООН схвалила виділення понад 2 мільйонів доларів на допомогу Сомалі і сусіднім країнам у боротьбі з морськими піратами.

Як повідомляє радіо «Свобода», за словами заступника генерального секретаря ООН з політичних питань Лінна ПАСКО, який очолює раду, переслідування морських піратів є частиною міжнародної стратегії боротьби з цією проблемою.

До ради 10 країн входять Франція, Німеччина, США, Сомалі й інші.

Понад рік в Аденській протоці на північ від Сомалі міжнародна армада військових суден патрулює територію з метою боротьби з піратами.

Різне: Сьогодні Янукович яблуню, Азаров - чотири ялини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ посадив яблуню у дитячому будинку у Вишгороді і покатав дітей на автомобілі зі свого кортежу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ взяв участь у Всеукраїнському дні благоустрою, відвідавши Вишгородський районний дитячий будинок.

Вихованці цього дитбудинку запросили Президента у свою футбольну команду. В.ЯНУКОВИЧ погодився грати на позиції нападаючого, а коли діти запропонували йому стати воротарем, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Добре. Нічого не пропущу».

Далі Президент запросив декількох дітей до свого автомобіля і переїхав з ними до Національного музею-заповідника «Битва за Київ 1943-го року», де разом з ветеранами також посадив дерево.

Спілкуючись з журналістами і ветеранами, Президент зауважив, що він особисто ініціював Всеукраїнський день благоустрою під час нещодавньої зустрічі з губернаторами. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що головною метою цього дня є “наведення порядку у населених пунктах, садіння дерев та винесення бруду із нашого життя”. «Сьогодні я посадив два дерева», - сказав Президент.

Сьогодні ж прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ посадив чотири ялини на схилі біля музею Великої Вітчизняної війни у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, допомагали М.АЗАРОВУ віце-прем`єр-міністри Віктор СЛАУТА і Віктор ТИХОНОВ, а також мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

М.АЗАРОВ зазначив, що проведення суботників – це дуже важлива справа, і така практика буде продовжена в майбутньому.

«Завдання (суботника – УНІАН) одне – щоб ми жили чистіше, краще і красивіше», - сказав М.АЗАРОВ, підкресливши, що хотів би, щоб у суботниках брали участь якомога більше українців.

Він також повідомив, що міністри сьогодні перебувають у регіонах, і також беруть участь у суботниках.

Усього біля музею ВВВ близько 200 співробітників Секретаріату Кабінету міністрів посадили 65 ялин на території 2 га. Ці дерева, окрім декоративної, виконуватимуть і функцію зміцнення схилів.