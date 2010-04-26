Путін може сьогодні зустрітися з Тимошенко – ЗМІ

Сьогодні прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН в ході візиту до Києва може зустрітися з лідером української опозиції Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляє газета «Сьогодні», посилаючись на свої джерела в російських дипломатичних колах.

«В.ПУТІН пробуде у нас (у Києві – УНІАН) всього півдня. Є один момент, який може продовжити візит. Як повідомило нам джерело в російських дипколах, ПУТІН може запропонувати Юлії ТИМОШЕНКО зустрітися з ним», - пише видання.

Газета нагадує, що сьогодні В.ПУТІН зустрінеться з Президентом України Віктором ЯНУКОВІЧЕМ, з главою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ.

Російська сторона відзначає, що В.ПУТІН їде уточнити харківські домовленості Президентів двох країн. Зокрема, газета цитує слова депутата Державної думи Сергія МАРКОВА: «Потрібно вирішити багато питань. Адже потрібні додаткові угоди за об`єктами, які використовує Чорноморський флот, за зобов`язаннями ЧФ про участь в розвитку Севастополя. У «газовій» частині потрібні рішення з технічної сторони проплати оренди, з оренді газових сховищ. Треба обговорити питання співпраці в авіабудуванні, атомній енергетиці, питання полегшення перетину російсько-українського кордону для громадян обох країн».

Як відзначає видання з посиланням на джерело в українському Кабміні, більшість угод сьогодні підписуватися не будуть - це відбудеться під час візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА у Київ 17-18 травня.