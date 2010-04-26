Головне на 26 квітня

За поставлений в квітні газ НАК "Нафтогаз України" заплатить ЗАТ "Газпром" власним коштом.

Про це заявив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

Міністр зазначив, що така можливість з`явилася в результаті домовленості з російською стороною про зниження ціни на блакитне паливо.

"У нас вистачає грошей власного балансу для того, щоб розрахуватися без залучення бюджетних коштів, як це було раніше, і коштів Міжнародного валютного фонду. Ми самі будемо розраховуватися за рахунок власних надходжень", - запевнив Ю.БОЙКО.

Голова Ради міністрів АРК Василь ДЖАРТИ заявляє, що переконав президентів Росії та України Дмитра МЕДВЄДЄВА і Віктора ЯНУКОВИЧА в необхідності швидкого будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

«Я дуже радий, що зміг переконати двох президентів в тому, що міст Керч-Кавказ має бути побудований якнайскоріше», - цитує В.ДЖАРТИ кримська організація Партії регіонів, чиїм лідером він є.

На думку керівника кримського уряду, проект будівництва «забезпечить економічний і соціальний прорив для всього Криму за рахунок розширення зв`язків з Краснодарським краєм, розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури, створення тисяч нових робочих місць».

«Причому зміни почнуться вже дуже скоро: президент МЕДВЄДЄВ сказав, що міст необхідно побудувати до 2014 року», - повідомив В.ДЖАРТИ.

Транспортний перехід «Керч-Кубань» здатен забезпечити переміщення через протоку до 10 мільйонів осіб за рік. Також він може використовуватися для транспортування зрідженого газу в залізничних і автомобільних цистернах, повідомляла раніше прес-служба кримського уряду.

В.ЯНУКОВИЧ під час передвиборчої кампанії обіцяв реалізувати проект будівництва моста у разі перемоги на виборах президента. «Я в обов`язковому порядку побудую міст "Керч-Кавказ”. Відкриттям транспортного коридору ми створимо сприятливі умови для розвитку Криму - його туристичної галузі, і, звичайно, для руху товарів. Транзит - це завжди додаткові ресурси», - заявив В.ЯНУКОВИЧ у Сімферополі.

Українська і російська сторони працюють над вирішенням питання про гарантування обсягів транзиту газу через територію України.

Про це заявив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

"Ми вже це почали, вже одержали доручення, і ми від нашого Президента і російські партнери від Президента Росії - попрацювати і створити таку модель, яка б дала можливість одержати гарантований обсяг газу. Я думаю, що протягом літа ця модель буде відпрацьована", - підкреслив Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що це питання треба вирішувати, зокрема, і з країнами Європи, які беруть участь в будівництві газопроводів, що обходять Україну - "Північний" і "Південний" потоки. Саме після введення цих проектів обсяг прокачування газу через Україну скоротиться.

"Нас обходить не Росія. У нас газопровід будується Росією разом з європейцями. "Північний потік" будується Німеччиною, Великобританією і Росією - це такий консорціум. "Південний потік" будується Італією, Францією і Росією. Це їх спільне рішення і спільні гроші. Тому ми повинні працювати з усіма цими організаціями, оскільки 5 років пройшли даремно в цьому дуже важливому для нас сегменті, і нам треба буде відновити діалог, щоб ми зафіксували кількість газу, яка гарантовано проходитиме через нашу ГТС", - заявив Ю.БОЙКО.

Уряд скасував у проекті Державного бюджету статтю про компенсацію НАК "Нафтогаз України" різниці в ціні на газ.

Про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу Інтер в неділю.

"Ми прибрали звідти (з проекту держбюджету - УНІАН) всі витрати, пов`язані з компенсацією "Нафтогазу" за ціною на газ - близько 7 млрд. грн., і перенацілили ці ресурси на вирішення соціальних питань", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що модернізацію в промисловості можна буде проводити на кошти, заощаджені за рахунок скорочення ціни на газ.

Кабінет міністрів України передав на розгляд у Верховну Раду законопроект «Про Державний бюджет України на 2010 рік», в якому доходи заплановані на рівні 267,452 млрд. грн., зокрема, доходи загального фонду – 218,691 млрд. грн.

Документ розміщений на сайті Верховної Ради.

Витрати Держбюджету заплановані на рівні 323,556 млрд. грн., в т.ч., витрати загального фонду – 244,027 млрд. грн.

Дефіцит Держбюджету пропонується встановити на рівні 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.

План доходів від приватизації державного майна встановлений на рівні 10,263 млрд. грн.

Граничний розмір державного боргу, станом на 31 грудня 2010 року, встановлений на рівні 308,316 млрд. грн.

Доходи зведеного бюджету прогнозуються на рівні 334,8 млрд. грн. (зокрема доходи загального фонду – 278,7 млрд. грн.), витрати – 397,8 млрд. грн. (в т.ч. загального фонду – 304,9 млрд. грн.).

Проект бюджету розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України пропонує встановитипрожитковий мінімум на 2010 рік у таких розмірах: з 1 січня – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн. і з 1 грудня – 875 грн.

Це передбачено проектом закону про державний бюджет на 2010 рік (№6000 від 23 квітня ц.р.), текст якого розміщений на сайті Верховної Ради.

Для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, визначені такі розміри прожиткового мінімуму на 2010 рік: для дітей до 6 років: з 1 січня – 755 грн., з 1 квітня – 767 грн., з 1 липня – 771 грн., з 1 жовтня – 787 грн., з 1 грудня – 799 грн.; для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня – 901 грн., з 1 квітня – 917 грн., з 1 липня – 921 грн., з 1 жовтня – 941 грн., з 1 грудня – 957 грн.; для працездатних осіб: з 1 січня – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.; для осіб, що втратили працездатність: з 1 січня – 695 грн., з 1 квітня – 706 грн., з 1 липня – 709 грн., з 1 жовтня – 723 грн., з 1 грудня – 734 грн.

Кабінет міністрів України пропонує встановити на 2010 р. рівень мінімальної заробітної плати з таким розрахунком: з 1 січня - 869 грн. на місяць, з 1 квітня - 884 грн., з 1 липня - 888 грн., з 1 жовтня - 907 грн., з 1 грудня - 922 грн.

Це передбачено проектом закону про Держбюджет-2010 (№6000 від 23 квітня ц.р.), текст якого розміщений на сайті Верховної Ради.

У погодинному розрахунку пропонується встановити такі розміри мінімальної заробітної плати на цей рік: з січня - 5,2 грн., з 1 квітня - 5,29 грн., з 1 липня - 5,32 грн., з 1 жовтня - 5,43 грн., з 1 грудня - 5,52 грн.

Кабінет міністрів України пропонує цього року направити понад 3 млрд. грн. зі Стабілізаційного фонду на кредитування і фінансування агропромислового комплексу.

Про це йдеться у проекті закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (№6000 від 23 квітня ц.р.), опублікованому на сайті Верховної Ради.

Документом пропонується направити 3 млрд. 33,07 млн. грн. зі Стабілізаційного фонду на здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів, загальнодержавних і державних цільових програм в агропромисловому комплексі, а також на вирішення питань матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ АПК.

Європейський банк реконструкції та розвитку готовий зберегти обсяги інвестування в Україну на рівні 2009-го року, тобто близько 1,1 млрд. євро або 1,5 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент ЄБРР Томас МІРОВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Ми готові інвестувати на рівні минулого року", - сказав Т. МІРОВ.

Зокрема, ЄБРР готовий підписати угоду про надання "Укравтодору" 200-250 млн. євро для будівництва дороги М06.

При цьому Т. МІРОВ підкреслив, що підписання проектів і вибірка коштів може початися тільки після рішення низки запитань. Серед них - корпоратизація ряду державних компаній, яким надають кошти ЄБРР, питання надання гарантій, особливо щодо проектів, які реалізують в муніципалітетах.

Також ЄБРР заявив про готовність надання грантів на підготовку спільних проектів. Щодо можливого фінансування модернізації української газотранспортної системи, Т. МІРОВ нагадав, що ЄБРР розглядає можливу участь в цьому проекті в обсягах 400-450 млн. доларів.

"Остаточного рішення ще немає, але ми думаємо, що це може бути на рівні 400-450 млн. доларів", - сказав він.

При цьому він підкреслив, що необхідною умовою початку цього проекту спільно з іншими міжнародними фінансовими організаціями є реформування компаній у цьому секторі, підвищення їх транспарентності.

У рамках нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, розрахованої на два з половиною роки, Україна може отримати 19-20 млрд. доларів.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО у Вашингтоні, де українська делегація брала участь у весняних зборах Всесвітнього банку і МВФ, повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем`єра.

При цьому С. ТІГІПКО наголосив, що в нинішніх умовах Україна просто не має права не домовитися з МВФ про продовження співпраці за новою програмою. "Нам потрібна ця програма співпраці", - підкреслив він.

С. ТІГІПКО вважає, що повністю профінансувати бюджетний дефіцит у 2010 році без коштів МВФ Україні буде важко. При цьому він також наголосив, що нова програма співпраці з МВФ буде спрямована на підтримку зростання економіки країни.

Віце-прем`єр підкреслив, що 2009 рік для вітчизняної економіки був надзвичайно важким і закінчився падінням ВВП на 15% і зниженням надходжень до державного бюджету на 30%.

Коментуючи хід переговорів з МВФ, С. ТІГІПКО повідомив, що на цьому етапі узгоджують параметри бюджету на поточний рік. За його словами, під час переговорів українська делегація має намір відстояти і соціальну частину представленої програми.

Кабінет міністрів України пропонуєз другого півріччя цього року відмінити збір з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти. Про це йде мова в представленні до законопроекту "Про Державний бюджет України на 2010 рік", оприлюднений на сайті Верховної Ради.

"З другого півріччя 2010 року пропонують скасувати збір з купівлі-продажу іноземної валюти, ставка якого в першому півріччі складає 0,5% ", - сказано в документі.

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати з початку року збільшилася на 16,2% і на 1 квітня 2010 р. становила 1,711 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

Водночас, у березні заборгованість із виплати зарплат скоротилася на 1,5%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (більше 100 млн. грн.) на 1 квітня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 квітня 2010 р. становила 291,659 млн. грн. (порівняно з 1 січня 2010 р. зросла на 9,6%, проте знизилася на 3,4%, порівняно з 1 березня 2010 р.), у Луганській – 172,724 млн. грн. (зростання з початку року – 30,4%, зростання, порівняно з березнем – на 13,5%), у Харківській – 141,487 млн. грн. (зростання з початку року на 18,4%, і з березня – на 10,2%). На четвертому місці за рівнем заборгованості серед регіонів України знаходиться Київ – 138,712 млн. грн. (зниження з початку року – 1,2%, і скорочення, порівняно з лютим – на 12,8%).

Держкомстат зазначає, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксовано в усіх областях України, окрім Тернопільської обл. (на 1 квітня 2010 р. заборгованість по області становить 12168 млн. грн.) і м. Київ.

В одній області заборгованість на 1 квітня ц.р. не перевищувала 10 млн. грн.: у Чернівецькій обл. – 8,115 млн. грн. (зростання з початку року – 42,2%, порівняно з березнем – зниження – на 11,2%).

(УНІАН)