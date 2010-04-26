Курс НБУ на 27.04.10

Офіційний курс НБУ на 27.04.10100 USD - 792.6100 (26 квітня - 792.5800)100 EUR - 1055.8358 (26 квітня - 1055.0032)10 RUR - 2.7249 (26 квітня - 2.7074)Облікові курси банківських металів на 27.04.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-91467.19 (26 квітня-90354.12)961 XAG 10 Срібло-1454.44 (26 квітня-1417.93)962XPT10Платина-138786.01(26 квітня-137354.11)964 XPD 10 Паладій-45178.77 (26 квітня-44384.48)

Офіційний курс НБУ на 27.04.10 100 USD - 792.6100 (26 квітня - 792.5800) 100 EUR - 1055.8358 (26 квітня - 1055.0032) 10 RUR - 2.7249 (26 квітня - 2.7074) Облікові курси банківських металів на 27.04.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-91467.19 (26 квітня-90354.12) 961 XAG 10 Срібло-1454.44 (26 квітня-1417.93) 962XPT10Платина-138786.01(26 квітня-137354.11) 964 XPD 10 Паладій-45178.77 (26 квітня-44384.48)

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