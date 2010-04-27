Анонс на 27 квітня

Засідання Верховної Ради України.

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Круглий стіл на тему: "Проблеми житлового будівництва в Україні. Як Закон і програма про доступне житло зможуть вирішити проблеми будівництва і надання житла населенню?". Учасники: Ігор Лисов, член Комітету ВР з питань будівництва, містобудування, ЖКХ і регіональної політики; Іван Салій, голова наглядової ради, Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів та інші.

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Відбудеться відкрите засідання Антимонопольного комітету України, на якому ухвалюватиметься рішення у справі про антиконкурентні узгоджені дії учасників ринку зрідженого газу.

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Круглий стіл, на якому буде підписано угоду між НКРЕ і УСПП про партнерство і співпрацю.

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Прес-конференція на тему: «Міжнародний індекс корпоративних цінностей 2009: які цінності сповідають підприємці України?». Будуть представлені результати міжнародного порівняльного аналізу цінностей в умовах кризи більш ніж 3 700 компаній з одинадцяти країн світу, включаючи США, Західну Європу і Україну.

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Брифінг на тему: «Усесвітній день охорони праці. Стан охорони праці в Україні, завдання Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік».

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Відбудеться брифінг народних депутатів України від фракції Партії регіонів на тему: “Ратифікація угоди Росії і України щодо ЧФ РФ. Ухвалення Держбюджету-2010”.

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Прес-конференція, присвячена підписанню угоди про стратегічне партнерство між ПАО "Дельта банк" і АТ "Міжнародне бюро кредитних історій". Учасники: голова правління "Міжнародного бюро кредитних історій" Ірина Міколаєнко, зам..голови ради директорів ПАО "Дельта банк" Марчин Фіглус.

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Прес-конференція на тему: «Будівельна галузь: вихід з кризи переноситься?». Запрошені: Дмитро Ісаєнко, зам.министра регіонального розвитку і будівництва; Вячеслав Кредісов, голова правління Всеукраїнського об`єднання підприємців «Нова формація», член Ради підприємців при КМ..; Андрій Шульга, президент Асоціації фахівців з нерухомості.

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Круглий стіл на тему: «Не рий собі могилу ложкою» (ГМО: реальна загроза здоров`ю або спосіб відвернути увагу споживачів від шкідливих і небезпечних харчових добавок).

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Круглий стіл на тему: "Роль трансферу технологій і його вплив на інвестиційну привабливість економіки України" і Інтернет-конференція з нагоди першшої річниці роботи Системи трансферу технологій INDEV Мережі регіональних центрів інноваційного розвитку Державного агентства України по інвестиціях і інноваціях. Запрошені: А.Клюєв, перший віце-прем`єр-міністр України; В.Цушко, міністр економіки України; А.Таран, голова Державного агентства України по інвестиціях і інноваціях; В.Полохало, голова комітету БРЕШУ з питань науки і освіти і ін. Організатори: Державне агентство України по інвестиціях і інноваціях; ИА ЛІГАБізнесІнформ.

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13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему «Вирубка «Чернечого ліси» під Києвом товстосумами продовжується!». Учасники: голова Київської обласної громадської організації «Лісник» Сергій Васильков, член Національного Екологічного Центру України Олексій Василюк, журналіст Антон Зікора, зам.председателя Партії захисників Батьківщини, заслужений юрист України Павло Барнацкий. У той час коли Київ ризикує залишитися без своїх легенів і історії громадськість України вимагає від нового Президента підписання указу про створення національного заповідника «Чернечий ліс» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 221-27-45, 050-947-79-73. Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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Почнеться засідання парламентського Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин.

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14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Підсумки і результати роботи компанії Інком в 2009 році, перспективи 2010 року”. Учасники: президент компанії Інком Олександр Федченко і голова наглядової ради Октава Капітал, засновник компаній Інком і Датагруп Олександр Кардаков. Учасники розглянуть чинники, що вплинули на фінансові результати роботи компанії Інком і ринок в 2009 році. Керівництво компанії доповість про методи ведення бізнесу в умовах фінансової кризи, проаналізує галузеві тенденції 2009, і перспективи розвитку ринку інформаційних технологій в 2010 році (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 063 384 27 88, e-mail: Irina.Demyanchuk@incom.ua

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Прес-конференція на тему: «Хто компенсує пасажирам збитки від скасованих авіарейсів». Учасники: Олександр Дікусаров, спікер Міністерства закордонних справ України, Дарина Каленськая, директор Директорату з продажу авіакомпанії «АероСвіт», Олена Шаповалова, и.о.президента Асоціації лідерів турбізнесу України.

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Дебати на тему: "Спеціальні економічні зони необхідні для підвищення конкурентоспроможності України". Організатори - Фонд "Ефективне Управління" і компанія Intelligence Squared (Лондон, Великобританія). Спікери: глава Донецької ОГА Анатолій Блізнюк, ген.директор компанії «Jabil Russia & Jabil Ukraine» Пилип Костемаль, директор аналітичного центру Блакитної стрічки ПРООН/ЕС Марчин Свенчицки, старший партнер міжнародної компанії McKinsey&Company Аветік Чалабян, член комітету БРЕШУ з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Владислав Каськив, екс-заступник міністра економіки України Віктор Пантелєєнко.

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У прес-центрі Міністерства фінансів України відбудеться публічне представлення проекту державного бюджету на 2010 рік.

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