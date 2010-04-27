Держдума ратифікувала угоду про ЧФ РФ

Державна дума Росії ратифікувала угоду між РФ і Україною про продовження базування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, за таке рішення проголосували 410 депутатів Держдуми.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, яким передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.

Опозиційні партії в Україні заявили про неконституційність цього договору і звинуватили В.ЯНУКОВИЧА в зраді національних інтересів. Опозиція ініціювала національний рух опору проти дій влади, яка пішла на підписання «харківського пакту».