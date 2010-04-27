У травні в Україну приїдуть аудитори - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що в травні до України прибуде група аудиторів для розслідування фінансових порушень попереднього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні у парламенті після ратифікації українсько-російського договору і ухвалення Державного бюджету на 2010 рік.

«Ми сподіваємося, що вже з початку травня серйозна група слідчих і аудиторів розпочне роботу, а розслідувати, підкреслюю – ця зграя у своїй безкарності не має собі рівних. Вони вважали, що бюджет і країна віддані їм на пограбування», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр уточнив, що на даний час уряд веде переговори з різними міжнародними організаціями, які спеціалізуються на фінансових розслідуваннях.