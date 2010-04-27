Ющенко не об'єднуватиметься з Тимошенко

Екс-президент України, лідер партії “Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО не об`єднуватиметься з лідером об`єднаної опозиції Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після виходу з Верховної Ради України, де було ратифіковано угоду між Україною і Росією про продовження термінів перебування ЧФ в Севастополі до 2042 року.

«Що таке об`єднання з ТИМОШЕНКО, скажіть мені? Я двічі об`єднувався з ТИМОШЕНКО, об`єднувався і результат був один – глибоке і ще глибше роздроблення патріотичних і демократичних сил», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він відзначив, що Україна має проблему демократичного руху. На його думку, опозиційним силам потрібна консолідація, яка нікого не знищує. «Не ЯНУКОВИЧ нас переміг. Розбрат в оточенні ЮЩЕНКА не від ЯНУКОВИЧА почався і, даруйте, не від СИМОНЕНКО. Не від їх позицій, а від тієї політичної некоректності і відсутності національних пріоритетів, а лише бачення одного – де ти знаходишся у владі», - підкреслив колишній Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО відзначив, що “ТИМОШЕНКО, підписавши газові угоди 19 січня 2009 року з Росією, здала українські економічні інтереси, а Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, підписавши угоду з Росією 21 квітня, здав політичні інтереси України».

На його переконання, діюча влада в Україні ненадовго, але боротьба з нею залежить від кожного.