АМК рекомендує скасувати наказ про переведення рахунків підвідомчих підприємств у держбанки

Антимонопольний комітет України (АМК) рекомендував Міністерству промислової політики відмінити наказ №160 від 30 березня ц.р. про переведення рахунків підвідомчих підприємств і організацій з комерційних в державні банки.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення АМК ухвалив сьогодні на своєму засіданні.

Зокрема, за даними АМК, у комітет звернулися представники Асоціації українських банків (АУБ) і українського кредитово-банківського союзу (УКБС) зі зверненням з приводу скасування даного наказу Мінпромполітики, оскільки він ущемляє інтереси комерційних банків.

АМК розглянув дане питання і прийшов до висновку, що дійсно даний наказ необхідно скасувати, оскільки він обмежує конкуренцію комерційних банків.

У свою чергу, як відзначив у ході засідання начальник юридичного департаменту Мінпромполітики Сергій ВЕРНИДУБОВ, міністерство погоджується з висновками АМК і в найближчий день цей наказ буде скасовано. «Міністр готує наказ про скасування і сьогодні-завтра ми доведемо його до всіх керівників підприємств, які знаходяться у сфері управління Мінпромполітики», - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні працюють 175 банків, з яких тільки 5 є державними.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня 2010 року банк-член УКБС подав позов до Окружного адміністративного суду Києва про визнання протиправним і відміну цього наказу Мінпромполітики.