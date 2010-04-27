Україна вийде з ГУАМу?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом має намір поставити питання про доцільність членства України в Організації за демократію і економічний розвиток (ГУАМ), - регіональному об`єднанні чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки і Республіки Молдова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на брифінгу у Страсбурзі.

Президент України повідомив, що найближчим часом має намір ініціювати зустріч керівників або інших високих відповідальних осіб країн, які є членами цієї організації.

«Я ставитиму питання, як буде ця організація далі існувати, щоби вона проводила не романтичну, а прагматичну політику», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що Україна продовжуватиме членство в ГУАМі тільки за умови отримання практичної користі від такого формату співпраці.

Довідка УНІАН. ГУАМ - регіональна організація, створена в жовтні 1997 республіками — Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдавою (з 1999 по 2005 в організацію також входив Узбекистан). Назва організації склалася з перших літер назв країн, які увійшли в неї. До виходу Узбекистану вона називалася ГУУАМ. Характерною рисою об`єднання спочатку стала орієнтація на європейські і міжнародні структури. Ініціатори союзу діяли поза рамками СНД. При цьому висловлювалися думки, що безпосередньою метою союзу було ослаблення економічної, перш за все енергетичної, залежності держав, що увійшли в неї, від Росії і розвиток транзиту енергоносіїв по маршруту Азія (Каспій) — Кавказ — Європа в обхід території Росії.