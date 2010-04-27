РАДА РАТИФІКУВАЛА УГОДУ ЩОДО ЧФ РОСІЇ

Верховна Рада України ратифікувала угоду щодо продовження на 25 років перебування у Криму Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 238 народних депутатів.

З нетривалою доповіддю з цього питання виступив перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ. Він нагадав, що відповідна угода була підписана президентами України та Росії у Харкові 21 квітня.

Після нього з доповіддю виступив голова Комітету ВР у закордонних справах Олег БІЛОРУС, який зауважив, що дана угода є антиконституційною і профільний комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту не ратифіковувати її.

Під час обговорення цього питання у сесійній залі у різних кутках періодично виникали сутички між депутатами від коаліції та опозиції.

Хроніка подій

О 10-й годині ранку голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зайшов до сесійної зали парламенту і зайняв своє місце у президії, після чого в нього одразу полетіли яйця.

Як передає кореспондент УНІАН, охорона голови ВР прореагувала на це й одразу закрила спікера парасольками.

Голова ВР розпочав пленарне засідання. Після цього відбулася реєстрація, проте у сесійній залі було зареєстровано лише 211 народних депутатів.

У секторі, де сидять депутати від НУ-НС зав’язалася бійка між представниками опозиції і представниками фракції Партії регіонів.

У сесійній залі Верховної Ради України під час складення присяги новообраними народними депутатами з місць, де перебувають депутати від фракції БЮТ, раптово пішов дим.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі не зрозуміло, звідки він взявся, оскільки не було видно, щоб хтось кинув димову шашку. Є підозра, могла задимитися система «Рада».

Дим швидко розповсюдився по всій сесійній залі та дістався до ложі преси. Наразі видимість в сесійній залі дуже погана.

Депутати від фракції Партії регіонів у цей час намагалися здерти державні прапори, що лежать на місцях фракцій опозиції. Опозиціонери намагаються завадити цьому.

Депутати від фракцій опозиції знову закидували голову ВР Володимира ЛИТВИНА яйцями і кричали представникам коаліції “Ганьба!”.

У сесійній залі Верховної Ради біля урядової ложі відбулось декілька бійок між народними депутатами від НУ-НС і Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, участь у бійках брали Іван СТОЙКО, Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, Станіслав АРЖЕВІТІН (усі троє від НУ-НС), а також народні депутати від Партії регіонів Олег ЦАРЬОВ, Владислав ЛУК’ЯНОВ.

На даний час народні депутати від Партії регіонів зуміли прорватися у перші три ряди робочих місць фракції “Наша Україна – Народна самооборона” і зняли український прапор, яким було накрито ці ряди.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН веде пленарне засідання під прикриттям парасольок, які тримають його охоронці.

Отвори для голосування картками народних депутатів у сесійній залі Верховної Ради заліплено невідомою речовиною.

Між тим, поблизу Верховної Ради України перебуває близько 7 тисяч мітингувальників – прихильників як опозиційних сил, так і Партії регіонів.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, не уточнивши при цьому, скільки, за даними міліції, від якої політичної сили біля парламенту знаходиться людей.

Також у міліції не стали називати кількість своїх співробітників, які забезпечують правопорядок, зауваживши лише, що їх достатньо для того, щоб не допустити порушень громадського порядку.

Щоб уникнути небажаних наслідків дій мітингуючих, прихильники різних політичних сил відокремлені один від одного кордонами «Беркуту» та внутрішніх військ.

Поблизу Ради розпочалися сутички між мітингувальниками і підрозділом «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці намагаються стримати натовп. Кількість правоохоронців постійно збільшується.

Мітингувальники скандують: «Варту геть!» і «Народ проти влади!».

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що нинішні дії опозиції можна кваліфікувати як тероризм або перешкоджання посадовцям виконувати свої обов`язки.

Про це він сказав в інтерв`ю агентству УНІАН.

За його словами, нинішня ситуація «розглядатиметься не лише на Регламентному комітеті, а й ця ситуація розглядатиметься і правоохоронними органами».

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, «те, що було у залі (сесійній залі ВР), це може кваліфікуватися за двома статтями – можна назвати це тероризмом, з одного боку, а з другого боку – перешкоджання посадовцям виконувати свої обов`язки».

О.ЄФРЕМОВ, який є також головою Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР, підкреслив, що дії опозиції - «за межею здорового глузду і за межею безкультурності».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що представники опозиції перешкоджали народним депутатам брати участь у голосуванні, і «дії опозиції сьогодні у сесійній залі підпадають під статті Кримінального кодексу України».

Він також повідомив, що під державними прапорами, якими були накриті місця народних депутатів з фракцій БЮТ і НУ-НС у сесійній залі, «майже всі гнізда для голосування були забиті картоном і залиті суперклеєм». За його словами, «зіпсовано практично техніку більш як на 200 робочих місцях», і це - «варварство».

Як відзначив О.ЄФРЕМОВ, представники охорони парламенту зібрали докази, зокрема, що підтверджують використовування димових шашок у сесійній залі ВР, і це дасть можливість відкрити кримінальні справи.

Лідер об’єднаної опозицію Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян прийти 11 травня до парламенту, щоб змусити владу денонсувати угоду про продовження базування в Україні російського флоту, а також з вимогою оголосити дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на мітингу біля ВР.

«З сьогоднішнього дня вони закрили Верховну Раду, і вони не хочуть, щоб вона працювала аж до 11 травня, тому що чорну роботу вони вже зробили. З сьогоднішнього дня ми починаємо об’їжджати всю країну для того, щоб люди, які здатні стояти за Україну, підтримувати Україну в такий важкий момент, щоб мали можливість 11 травня, коли будуть заходити ці зрадники до Верховної Ради, зібратися і стояти, поки вони не денонсують цю угоду, або поки не будуть оголошені дострокові вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона впевнена, що дострокові вибори дадуть можливість привести до парламенту не антиукраїнські сили, ні тих, хто зрадив інтереси держави, а справжніх патріотів України.

***Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.

Опозиційні партії заявили про неконституційність цього договору й звинуватили В.ЯНУКОВИЧА в зраді національних інтересів. Опозиція ініціювала національний рух опору проти дій влади, яка пішла на підписання «харківського пакту».

P.S. Результати голосування у Верховній Раді по ЧФ РФ (ПЕРЕЛІК поіменно).

(УНІАН)