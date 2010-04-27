Приєднання України до Митного союзу неможливе
Заявляє Віктор Янукович
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що приєднання України до Митного союзу Росії, Казахстану, Білорусі неможливе.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні, відповідаючи у Страсбурзі на питання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи у рамках участі в сесії ПАРЄ.
"Безумовно, входження в Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану сьогодні є неможливим, тому що економічні принципи, закони СОТ цього не дозволяють зробити" - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.
Він пояснив депутатам ПАРЄ, що кілька років тому Україна зробила свій вибір на користь вступу до Світової Організації Торгівлі і відтоді будує свою економічну політику на принципах СОТ.
Водночас Президент підкреслив, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом є важливим пріоритетом серед національних інтересів держави. "Ми обрали цей шлях і йдемо цим шляхом", - наголосив В. ЯНУКОВИЧ.