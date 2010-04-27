Янукович повертається зі Страсбурга до України
18:30, 27 квітня 2010Різне
0
Одноденний візит завершено
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив одноденний робочий візит до Страсбурга (Франція), де брав участь у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ виступив перед депутатами ПАРЄ, а також зустрівся з Президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛЕНДОМ, керівником Секретаріату Венеціанської комісії Джанні БУКІККІО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter