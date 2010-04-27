ГОЛОВНЕ на 27 квітня

Хроніка дня

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Політика: Держдума ратифікувала угоду про продовження базування ЧФ РФ на території України до 2042 року Державна дума Росії ратифікувала угоду між РФ і Україною про продовження базування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за таке рішення проголосувало 410 депутатів Держдуми.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.

Опозиційні партії в Україні заявили про неконституційність цього договору і звинуватили В.ЯНУКОВИЧА у зраді національних інтересів. Опозиція ініціювала національний рух опору проти дій влади, яка пішла на підписання «харківського пакту».

Україна вийде з ГУАМу?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що найближчим часом має намір поставити питання про доцільність членства України в Організації за демократію і економічний розвиток (ГУАМ), - регіональному об`єднанні чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки і Республіки Молдова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на брифінгу у Страсбурзі.

Президент України повідомив, що найближчим часом має намір ініціювати зустріч керівників або інших високих відповідальних осіб країн, які є членами цієї організації.

«Я ставитиму питання, як буде ця організація далі існувати, щоби вона проводила не романтичну, а прагматичну політику», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він відзначив, що Україна продовжуватиме членство в ГУАМі тільки за умови отримання практичної користі від такого формату співпраці.

Довідка УНІАН. ГУАМ - регіональна організація, створена в жовтні 1997 республіками — Грузією, Україною, Азербайджаном і Молдавою (з 1999 по 2005 в організацію також входив Узбекистан). Назва організації склалася з перших літер назв країн, які увійшли в неї. До виходу Узбекистану вона називалася ГУУАМ. Характерною рисою об`єднання спочатку стала орієнтація на європейські і міжнародні структури. Ініціатори союзу діяли поза рамками СНД. При цьому висловлювалися думки, що безпосередньою метою союзу було ослаблення економічної, перш за все енергетичної, залежності держав, що увійшли в неї, від Росії і розвиток транзиту енергоносіїв по маршруту Азія (Каспій) — Кавказ — Європа в обхід території Росії.

Приєднання України до Митного союзу неможливе

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що приєднання України до Митного союзу Росії, Казахстану, Білорусі неможливе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні, відповідаючи у Страсбурзі на питання депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи у рамках участі в сесії ПАРЄ.

"Безумовно, входження в Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану сьогодні є неможливим, тому що економічні принципи, закони СОТ цього не дозволяють зробити" - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Він пояснив депутатам ПАРЄ, що кілька років тому Україна зробила свій вибір на користь вступу до Світової Організації Торгівлі і відтоді будує свою економічну політику на принципах СОТ.

Водночас Президент підкреслив, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом є важливим пріоритетом серед національних інтересів держави. "Ми обрали цей шлях і йдемо цим шляхом", - наголосив В. ЯНУКОВИЧ.

Фінанси: Азаров заявляє, що у травні до України прибудуть аудитори для розслідування фінансових порушень попереднього уряду

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що в травні до України прибуде група аудиторів для розслідування фінансових порушень попереднього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні у парламенті після ратифікації українсько-російського договору і ухвалення Державного бюджету на 2010 рік.

«Ми сподіваємося, що вже з початку травня серйозна група слідчих і аудиторів розпочне роботу, а розслідувати, підкреслюю – ця зграя у своїй безкарності не має собі рівних. Вони вважали, що бюджет і країна віддані їм на пограбування», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр уточнив, що на даний час уряд веде переговори з різними міжнародними організаціями, які спеціалізуються на фінансових розслідуваннях.

Верховна Рада України одним голосуванням - у першому читанні та в цілому – ухвалила Закон «Про державний бюджет України на 2010 рік». Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 245 із 246 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не реєструвалися депутати від НУ-НС і БЮТ, окрім тих, які входять до складу коаліції.

Проект держбюджету представили міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО та голова Бюджетного комітету ВР Микола ДЕРКАЧ.

Під час розгляду питання усі члени уряду слухали виступи, стоячи.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН перебуває на своєму робочому місці, у президії, а троє охоронців тримають над ним три парасолі.

Президія ВР закидана яйцями. Багато народних депутатів закривають носи хусточками, оскільки у сесійній залі відчувається запах диму після запуску кількох димових шашок.

Верховна Рада ухвалила закон щодо оподаткування дивідендів Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” щодо оподаткування дивідендів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосував 241 народний депутат з 244 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом вносяться зміни до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, якими передбачається ведення окремого обліку доходів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під їхнім контролем.

Крім того, передбачається невключення дивідендів, отриманих від нерезидентів-юридичних осіб, крім нерезидентів, що мають офшорний статус, до складу валового доходу та звільнення від сплати авансового внеску, у разі виплати дивідендів у межах сум дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під контролем юридичної особи, яка здійснює виплату.

В бюджеті-2010 немає соціальних обіцянок Януковича - БЮТ

Опозиційний уряд вважає ухвалення провладними парламентськими силами державного бюджету на 2010 рік злочином проти народу України. Про це заявив міністр праці і соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За його словами, держбюджет-2010, розроблений урядом Миколи АЗАРОВА, є антисоціальним і не виконує жодної обіцянки Віктора ЯНУКОВИЧА перед громадянами. «Ми вивчили бюджет-2010 і не знайшли в ньому жодного виконання соціальних обіцянок, які В.ЯНУКОВИЧ давав на виборах», - підкреслив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

За його словами, цей бюджет не враховує чесне і повне виконання закону про підвищення соціальних стандартів, згідно з яким уряд М.АЗАРОВА раніше обіцяв перерахувати всі заробітні плати, всі пенсії, всі соціальні допомоги малозабезпеченим, пільги тощо.

За словами А.ПАВЛОВСЬКОГО, в бюджеті також закладена набагато менша сума коштів, необхідних для виконання соціальних видатків: «Для виконання всіх соціальних зобов’язань в бюджеті необхідно було закладати на соціальні видатки не 22 млрд. грн, а 70 млрд. грн.».

А.ПАВЛОВСЬКИЙ також зазначив, що при детальному вивченні бюджету очевидними стають маніпуляції з єдиною тарифною сіткою: «В бюджеті записано, що вона повинна індексуватися, а яким чином і хто її індексуватиме, не зрозуміло».

Міністр праці і соціальної політики опозиційного уряду нагадав, що згідно із законом про оплату праці, заробітна плата і посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки повинен бути не менше, ніж мінімальна зарплата. Так, наприклад, якщо зараз посадовий оклад працівника першого тарифного розряду розраховується з розрахунку 545 грн. на місяць, в той час, як мінімальна зарплата складає вже 884 грн., а фактичний мінімальний прожитковий рівень, менше якого не може бути мінімальна заробітна плата, за цінами березня склав вже 977 грн.

«От за рахунок цього вони не обраховують всі заробітні плати з відповідним коефіцієнтом по всій піраміді тарифної сітки, тобто іншими словами, це зрівнялівка, при якій на кінець року і прибиральниця у лікарні і кваліфікований лікар будуть мати фактично одну заробітну плату», - наголосив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Депутат також зазначив, що в бюджеті не закладено підвищення суми допомоги малозабезпеченим сім`ям, а також стипендій; закладена значно менша сума допомоги ветеранам війни та учасникам бойових дій, ніж це передбачав уряд Юлії ТИМОШЕНКО.

«Наприклад, ветерани і інваліди війни отримають в п`ять разів менше, ніж їм призначив уряд Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема ця сума зменшена з 5180 до 1000 грн. - це такий подарунок до 9 Травня буде ветеранам», - підкреслив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

За словами міністра опозиційного уряду, в цьому бюджеті також не передбачено підвищення вдвічі допомоги при народженні дитини, не закладена сума на виплату допомоги сім`ям на виховання дітей віком від 13 до 18 років, як під час виборів обіцяв В.ЯНУКОВИЧ - по 500 грн. на кожну родину. Водночас, передбачається підняття пенсійного віку на 5 років й обмеження виплат працюючим пенсіонерам.

А.ПАВЛОВСЬКИЙ повідомив, що опозиційний уряд розробить відповідні законопроекти щодо внесення змін до бюджету-2010, спрямовані на покращення життя громадян та вноситиме їх на розгляд Верховної Ради України.

Місія МВФ продовжить роботу в Україні в першій половині травня - Тігіпко

Наступний етап консультацій з продовження співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною може початися в першій половині травня, коли до Києва прибуде місія МВФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА, про це він повідомив журналістам у Вашингтоні, коментуючи результати переговорів української делегації з керівництвом Фонду.

Він висловив сподівання на те, що вже найближчим часом завершиться підготовка текстової частини домовленостей з МВФ, відзначивши, що деякі цифри вимагають додаткового уточнення. «Думаю, що під час поїздки місії до Києва більшість питань буде вирішено", - сказав С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що керівництво МВФ налаштоване доволі вимогливо, але це обумовлене зміною обставин на світових ринках. "Оскільки в світовій економіці спостерігається певне поліпшення ситуації, то Міжнародний валютний фонд дедалі вимогливіше ставитиметься до всіх країн, зокрема й до України", - відзначив віце-прем`єр.

При цьому С.ТІГІПКО наголосив, що Фонд з розумінням ставиться до позиції української влади щодо важливості питання соціальних виплат для населення. Разом з тим, сторони переговорів переконані, що ці витрати не повинні погіршити платоспроможність й інвестиційну привабливість нашої держави. «Саме ці чинники в середньостроковій перспективі забезпечать економічне зростання України", - відзначив С.ТІГІПКО.

Під час перебування в США С.ТІГІПКО зустрівся з міністром фінансів Російської Федерації Олексієм КУДРІНИМ і представником РФ в МВФ і обговорив з ними питання відновлення співпраці України з МВФ. "Російська сторона запевнила у своїй підтримці, і це доволі важливо для нас. Вважаю, що це стало можливим завдяки програмі, розробленій українським урядом, і тій стратегії, якої він дотримується", - наголосив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, у рамках нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, розрахованої на два з половиною роки, Україна може одержати кредит розміром 19-20 млрд. доларів.

Довідка УНІАН. Обсяг чинної дворічної програми stand-by для України, розпочатої в листопаді 2008 року, становить 16,4 млрд. дол., з яких більш як 11 млрд. дол. було виділено трьома траншами. Четвертий транш у 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте він так і не був наданий у зв`язку з політичною нестабільністю в країні і відсутністю Державного бюджету на 2010 рік.

Місія МВФ з 24 березня по 2 квітня перебувала в Україні, де проводила переговори з українською владою про продовження співпраці.

Банки: Банк «Надра» у I кварталі отримав 4 млн. грн. прибутку

Банк "Надра" (Київ) у першому кварталі 2010 року отримав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2009 року збиток банку склав 558 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні банку, оприлюдненому в газеті "Голос України" від №74 за 2010 рік.

Згідно з повідомленням, активи банку за вказаний період збільшилися на 1% і на 1 квітня 2010 року склали 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - скоротилися на 3%, до 24,184 млрд. грн. зобов`язання - збільшилися на 1%, до 24,601 млрд. грн., власний капітал - на 1%, до 479,059 млн. грн.

Статутний капітал банку упродовж звітного періоду залишався на рівні 390,363 млн. грн.

Довідка УНІАН. Банк "Надра" почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) та Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку "Надра" введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік - до 9 лютого 2011 року.

23 грудня 2009 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про переведення вкладів фізичних осіб і частини активів з банку "Надра" в державний "Банк Родовід". На сьогодні цей процес ще не почався, не було повідомлення і про його відміну.

ПЕК: НКРЕ підвищила роздрібні тарифи енергокомпаній на 4,5%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи енергопостачальних компаній на травень в середньому на 4,5% порівняно зі встановленими для квітня.

Про це сказано в постанові комісії №415 від 23 квітня, текст якої має УНІАН.

Зокрема, роздрібний тариф для споживачів першого класу напруги для усіх обленерго підвищений на 4,9% - до 50,92 коп. за кВт/г (без ПДВ), тариф для споживачів другого класу - на 4% - до 66,85 коп. за кВт/г (без ПДВ).

Нагадаємо, у березні та квітні комісія зберігала рівень роздрібних тарифів, зафіксованих для лютого цього року.

З початку року НКРЕ підвищила рівень роздрібних тарифів енергопостачальних компаній для споживачів першого класу на 7,6%, для споживачів другого класу - на 6,6%.

НКРЕ пропонує зберегти для вуглепрому пільгові тарифи

Національна комісія регулювання електроенергетики вважає за доцільне зберегти пільгові тарифи на електроенергію для вуглевидобувних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу представників НКРЕ і Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) заступник начальника управління цінової політики в електроенергетиці НКРЕ Руслан КАЙДАШ.

За його словами, підвищення цін на електроенергію для цієї категорії споживачів призведе до збільшення вартості вугільної продукції, і, як наслідок, зростання гуртової і кінцевої ціни на електроенергію для усіх груп споживачів.

"Враховуючи це, відміна пільгового тарифу для вуглевидобувних підприємств на цьому етапі є недоцільною", - сказав представник НКРЕ.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням від 23 травня 2007 року №342-р рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики перевести державні вуглевидобувні підприємства в розряд великих споживачів електроенергії (1-й клас) за умови 100% плати за спожиту електроенергію, і затвердив перелік з 25 підприємств, для яких рекомендовано встановлення цього рівня тарифу.

НКРЕ прийняло відповідне рішення в червні 2007 року.

Роздрібний тариф для споживачів першого класу (великі споживачі) завжди значно нижчий за тариф другого класу (дрібні споживачі).

Нині за пільговим тарифом отримують електроенергію 26 державних вуглевидобувних підприємств і одна приватна компанія ТОВ "Інтер-інвест вугілля" (м. Первомайськ, Луганська обл.) пов’язана з ММК ім. Ілліча Володимира Бойка.

НКРЕ "за" дворівневий тариф на електроенергію для населення

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) розглядає можливість введення дворівневого тарифу на електроенергію для побутових споживачів, який диференціюється залежно від обсягів місячного споживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в ході круглого столу представників НКРЕ і Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) заступник начальника управління цінової політики в електроенергетиці НКРЕ Руслан КАЙДАШ.

За його словами, зокрема, введення такого тарифу передбачає встановлення порогу споживання на рівні 150 кВт/чг в місяць. При цьому у разі перевищення даного обсягу електроенергія відпускатиметься за новим тарифом, у разі споживання до 150 кВт/г тариф збережеться на нинішньому рівні (24 коп. за кВт/г з ПДВ).

Р.КАЙДАШ відзначив, що дана схема передбачатиме застосування нового тарифу лише до обсягів електроенергії, спожитих понад поріг 150 кВт/г. «Тобто у разі споживання 170 кВт/г споживач платитиме за новим тарифом лише за 20 кВт/г», – пояснив він.

Також Р.КАЙДАШ відзначив, що на сьогоднішній день діючий тариф для населення компенсує витрати, пов`язані з виробництвом, розподілом і постачанням електроенергії, лише на 27%, тоді як, наприклад, в сусідній Росії цей рівень доходить до 73%.

НКРЕ також відзначає, що введення нових тарифів за запропонованою схемою істотно не позначиться на витратах населення, оскільки, за даними регулятора, на сьогоднішній день понад запропонований поріг в 150 кВт/ч електроенергію споживають тільки 25% побутових споживачів.

Р.Кайдаш повідомив також, що в даний час запропонована НКРЕ схема корекції тарифу проходить узгодження на рівні Міністерства економіки, Міністерства палива і енергетики, Міністерства фінансів і Міністерства праці і соціальної політики.

Крім того, комісія і загальний представницький орган профспілок вже створили робочу групу для обговорення запропонованої схеми.

Заборгованість «Київенерго» за спожитий газ перевищила 2 млрд. грн.

Станом на 26 квітня цього року заборгованість столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий в опалювальному сезоні 2009-2010 рр., перевищила 2,06 млрд. грн. (рівень оплати – 40%).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що згідно з даними оперативного моніторингу, рівень розрахунків підприємств ТКЕ за спожитий протягом опалювального сезону 2009-2010 рр. природний газ становить 63%, а загальна сума боргу за цей період досягла 3,57 млрд. грн.

Найбільшу заборгованість за період з 1 жовтня 2009 накопичили підприємства ТКЕ Криму, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Луганської, Одеської, Київської, Запорізької і Житомирської областей.

Найнижчий рівень розрахунків (менш як 50%) у підприємств ТКЕ Луганської, Закарпатської, Одеської і Житомирської областей, найвищий (понад 80%) – у Миколаївській і Чернівецькій областях.

Також незадовільним залишається стан розрахунків підприємств ТКЕ за газ, спожитий в опалювальному сезоні 2008-2009 рр.: борг – 1,98 млрд. грн., рівень розрахунків – 78%. Найбільшими боржниками у попередньому опалювальному сезоні є теплоенергетичні підприємства Харківської, Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей.

ДК «Газ України» закликає підприємства ТКЕ якнайшвидше розрахуватися з компанією за спожитий природний газ і відзначає, що планові об`єми природного газу виділяються підприємствам ТКЕ згідно з наданими гарантійними зобов`язаннями, затвердженими органами місцевого самоврядування, і відповідно до рівня оплати за спожитий природний газ.

Також компанія відзначає, що заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію НАК «Нафтогаз України» коштів для своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями ст. 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.

Транспорт: Мінтранс посилить контроль автоперевізників

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЕФИМЕНКО доручив Державній адміністрації автомобільного транспорту і Головавтотрансінспекції у найкоротші терміни відпрацювати заходи безпеки і запровадити жорсткіші механізми контролю за перевізниками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінтрансзв’язку, на думку міністра, це дозволить зменшити кількість аварійних випадків на транспорті.

«Ми проведемо серйозну роботу, щоби виявити основні проблемні напрями, які стосуються безпеки, і напрацювати ефективні заходи для зменшення аварійності. Питання безпеки є пріоритетними для галузі транспорту, адже всі аварії стосуються життя і здоров`я людей», - сказав міністр.

За дорученням К.ЕФИМЕНКО, Державна адміністрація автомобільного транспорту Мінтрансзв’язку створила аналітичну групу, яка вивчить стан діяльності галузі автомобільного транспорту.

«Щоби робота з підвищення рівня безпеки проводилася максимально ефективно, ми проведемо повну інвентаризацію подій у автотранспортній галузі», - відзначив міністр.

До середини травня фахівці, які входять до складу аналітичної групи (представники Всеукраїнської асоціації автоперевізників (ВААП), ДП "Служба міжнародних автоперевезень" (СМАП), "Київпассервіс”, ДП "Державтотрансніїпроект" та ін.), проведуть поглиблений аналіз роботи автомобільного транспорту за 2008-2009 роки і моніторинг стану нормативно-правового забезпечення галузі. Фахівці вивчать низку питань, які потребують невідкладного рішення і конкретних заходів, - безпека автомобільних перевезень, ліцензування транспортних засобів, внутрішні пасажирські перевезення, маршрутна мережа, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів.

За результатами аналізу аналітична група підготує пропозиції щодо вирішення актуальних проблем діяльності автомобільного транспорту і розробить конкретні заходи для їх реалізації.

Агро: Україна готова купити 2 тисячі комбайнів у РФ

Україна готова купити 2 тисячі комбайнів у компанії «Ростсельмаш» за умови кредитування покупки Російською Федерацією.

Як повідомив у розмові з кореспондентом УНІАН Президент асоціації виробників сільськогосподарської техніки Росії «Росагромаш», голова ради директорів промислового холдингу «Нова співдружність» (до якого входить компанія «Ростсельмаш») Костянтин БАБКІН, таких домовленостей досягнуто на зустрічі з віце-прем`єр-міністром України Віктором СЛАУТОЮ і міністром аграрної політики України Миколою ПРИСЯЖНЮКОМ.

«Ми домовилися, що «Ростсельмаш» активно інвестуватиме в створення робочих місць в Україні, розвиватиме кооперацію, а Україна готова купити 2 тисячі комбайнів виробництва нашого заводу за умови, що Російська Федерація дасть кредит Україні під цей проект», - повідомив К.БАБКІН.

Він відзначив, що це загальносвітова практика, коли держава-експортер техніки видає кредит під постачання продукції, і в цьому зацікавлені обидві сторони. «К.БАБКІН відзначив, що обговорювалися різні схеми кредитування, зокрема надання кредиту компанії «Украгролізинг» і кредитування сільгоспвиробників під державні гарантії України.

Щодо термінів реалізації домовленостей, К.БАБКІН повідомив, що все залежить від того, коли і на яких умовах Росія видасть кредит. «Ми припускаємо, що питання може вирішитися впродовж декількох місяців, і сподіваємося, що все вирішиться за два-три місяці, аби ми встигли до збору урожаю поставити ці 2 тисячі комбайнів», - додав він.

Щодо розвитку виробництва в Україні, С.БАБКІН повідомив, що сьогодні близько 8-15% комплектації для всього виробництва компанії «Ростсельмаш» купується в Україні, а потім вироблені машини поставляються в 25 країн світу. «Зараз ми опрацьовуємо питання закупівлі в Україні моторно-силових установок», - додав він.

Довідка УНІАН. Компанія "Ростсельмаш" входить до п`ятірки найбільших світових виробників комбайнів і сільгосптехніки. На сьогодні частка компанії оцінюється в 17% світового і 65% ринку сільгосптехніки Росії і СНД. Компанія виготовляє сільгосптехніку й устаткування в Росії, Канаді, США, Європі і здійснює спільне складання зернозбиральних комбайнів в Україні.