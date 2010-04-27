“ФОКСТРОТ” нагородив переможців фінальних змагань КВН-ЮІР

“ДАІ завжди поруч” - під таким гаслом з 22 по 24 квітня у Дніпропетровську пройшов завершальний зональний фінал ХIV Всеукраїнського конкурсу серед команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху КВН-ЮІР 2010. Організатор конкурсу - Департамент ДАІ МВС України, а Група компаній “ФОКСТРОТ” вже традиційно, у межах власного соціального проекту “Школа безпеки”, підтримала виховні ініціативи ДАІ та ЮІРівський рух і підготувала цінні подарунки.

Господарі турніру - команда “Зоряний патруль” ЗСШ № 84 м. Дніпропетровська приймали своїх ровесників - команди веселих та найкмітливіших ЮІРівців з Луганської, Київської, Полтавської, Харківської, Херсонської та Черкаської областей. Юних кмітливих жартівників радо прийняв Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка, на сцені якого й відбулася завершальна зональна гра у КВН-ЮІР.

“Ми починаємо КВН!”, - дав команду до старту гри справжній КВНщик, заслужений артист України, режисер та актор “Театру КВН ДГУ” Євген Чепурняк. Кожна команда представила на суд журі своє привітання - “Живи за правилами!”, відеокліп - “Нас об`єднує повага до Правил дорожнього руху”, тематика яких пов`язана з роботою ДАІ, дорогами, автотранспортом, дорожніми знаками, Правилами дорожнього руху. Але “найсмачніше”- музичне домашнє завдання - “Я - не порушую ПДР!”

“Нам дуже важко було визначитися з переможцем, кожна команда мала якусь родзинку та була гідна звання “Переможець КВН-ЮІР” у регіоні, – оголосила зі сцени голова журі, начальник відділу зв’язків із громадськістю Департаменту ДАІ МВС України, полковник міліції Ніна Хмелевська. – З невеликою перевагою в балах 1 місце посіла команда “Вітаміни” з м. Боярка Київської області”.

Сім років поспіль партнером ДАІ є Група компаній „ФОКСТРОТ”. Подарунки від мережі «Фокстрот. Техніка для дому», що розвиває Група компаній «ФОКСТРОТ», отримали усі команди відбіркових змагань.

«У межах власного соціального проекту «Школа безпеки» ми підтримуємо виховні ініціативи ДАІ, - говорить виконавчий директор компанії «Фокстрот. Техніка для дому» Юрій Пономаренко. – Адже після участі у КВНі діти стають обізнаними, а значить більш захищеними від неприємностей на дорогах. Радіючи такому результату, ми даруємо юним агітаторам подарунки, корисні для їх діяльності у ЮІР – радіомікрофони, фотоапарати, DVD-плеєри”.

Учасники змагання отримали також подарунки від аквапарку «Острів скарбів», що відкривається цього року у смт. Кирилівка на Азовському морі (Запорізька область), - сертифікати на безкоштовний день розваг у липні 2010 року.

Довідка: Більше 30 років з метою пропаганди Правил дорожнього руху серед молоді проводяться огляди-конкурси загонів юних інспекторів руху. Вже 14 років поспіль українські школярі грають у КВН-ЮІР. Перший тур змагань зразка 2010 року відбувся 19 березня у м. Чернівці, де серед команд з Чернівецької, Волинської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Хмельницької областей кращими визнано команди Чернівецької області «Стоп-кадр» та Львівщини «Таксі».

26 березня естафету відбіркових турів підхопили команди КВН-ЮІР Чернігівської, Житомирської, Сумської, Вінницької, Рівненської, Донецької областей та м. Києва. Перше місце виборола команда Донецької області «ДТП».

Третій відбірковий тур відбувся у Кіровограді, де перше місце серед команд із Криму, Севастополя, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей виборола команда «88-е диво світу» із Запоріжжя. Переможці будуть змагатися у фіналі ХIV Всеукраїнського конкурсу, що традиційно пройде у вересні в Міжнародному дитячому центрі “Артек” в м. Гурзуф Автономної Республіки Крим.