Анонс на 28 квітня

Прес-конференція першого заступника голови КМДА Анатолія Голубченка на тему: «Київ і Євро-2012: вимоги УЄФА, плани влади».

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10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Чому ліквідовують єдине в Україні золотовидобувне підприємство?”. Питання: У чому полягають причини ліквідації підприємства? Хто винен у знищенні золоторудника? Чи існує інший вихід з ситуації? Буде оприлюднено підсумки роботи ліквідаційної комісії ТОВ «Закарпатполіметалли» (с.Мужієве Береговського району, Закарпаття), надано підтверджуючі матеріали і юридичні документи. Учасники: Тетяна Петік, офіційний ліквідатор ТОВ «Закарпатполіметали», призначений Господарським судом Закарпатської області; Володимир Гуртовий, представник ліквідатора; Дмитро Зайцев, голова комітету кредиторів підприємства (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал

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З нагоди Всесвітнього дня охорони праці і вшанування пам`яті загиблих на виробництві працівників Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду проведе акцію закладки алеї „Охорона праці”.

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Відбудеться засідання Погоджувальної робочої групи Українського союзу промисловців та підприємців, Об`єднання організацій працедавців України і Державної податкової адміністрації України, де буде розглянуто проблемні питання.

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12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Як відомий банк чинить тиск на бізнес, намагаючись повернути чужі борги». Мова піде про ситуацію навколо заборгованості львівської компанії «Інтермаркет» перед одним з найвідоміших банків України. Чому банк чинить тиск на керівництво компанії і залучає до цього правоохоронні органи? Чи мають дії банку правові підстави? Якими будуть економічні наслідки подібного тиску для компанії і бізнесу в цілому? Ці і інші гострі питання будуть обговорені в ході прес-конференції при участі: голови ради акціонерів ГК «Евротек» Михайла Весельського, представників органів місцевого самоврядування регіонів в яких є представництва компанії і провідних експертів з юридичних і фінансово-економічних питань.

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Круглий стіл на тему: «Реалії і перспективи подолання бідності в Україні».

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15-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція представників профспілок будівельників України і Польщі на тему: “Євро 2012: профспілки будівельників України і Польщі протидіють нещасним випадкам на будівництві і підсилюють контроль за заробітною платою”. Мова піде про процес підготовки до ЄВРО-2012. Питання: Відставання від графіків будівництва приводить до порушення трудових правам будівельників і приводить до нещасних випадків. Хто повинен відповідати за життя і здоров`я працівників? Коли будуть розслідувані нещасні випадки на будівництві, чи будуть покарані винні і як уникнути повторення трагедій в майбутньому? Чи буде вирішено гостре питання з оплатою праці будівельників? Яку саме допомогу Профспілки пропонують фірмам-підрядчикам щоб усунути недоліки організації виробничого процесу, підняти оплату праці і понизити виробничий травматизм і смертність на об`єктах ЄВРО (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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