30 квітня Україна та Росія обговорять питання розширення співпраці

У п`ятницю, 30 квітня, на засіданні міжурядової українсько-російської комісії з питань співпраці буде розглянуто низку питань щодо суттєвого розширення двосторонньої співпраці в торговельно-економічній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він відзначив, що днями одержав від прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА масштабні пропозиції про співпрацю в ядерно-енергетичній сфері. І доручив детально відпрацювати ці пропозиції всім профільним міністерствам з тим, аби сформувати позицію української сторони щодо цих пропозиціях до 30 квітня.

Крім того, М.АЗАРОВ повідомив, що вчора під час телефонної розмови з В.ПУТІНИМ прем`єр Росії озвучив ще ряд пропозицій про співпрацю.

“Глава уряду Росії Володимир ПУТІН висловив готовність йти ще далі – інвестувати в українську економіку і кредитувати українські й спільні проекти. Поле для роботи у нас величезне. Вся ця робота спрямована на прискорений розвиток України, створення нових робочих місць, поліпшення умов роботи і життя наших людей”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що 30 травня під час засідання міжурядової комісії обговорюватиметься питання, що стосуються будівництва нових і модернізації існуючих автомагістралей, зокрема, швидкісної автостради Москва-Харків-Сімферополь, Москва-Київ, транспортного коридору через Керченську протоку Крим-Кубань та інші.

Також буде розглянуто питання про кооперацію у сфері суднобудування, зокрема, буде обговорено питання про розміщення російських замовлень на українських суднобудівних-судноремонтних заводах.

Також, наголосив він, налагодити кооперацію необхідно і в сфері авіабудування.

“Комісія розгляне проект спільного виробництва й реалізації на ринках третіх країн літаків Ан-148, Ан-124, Ан-70, Ан-140”.

За словами М.АЗАРОВА, також під час роботи комісії буде обговорено питання про співпрацю у сфері високих технологій, енергозбереження й ін.

“Я прошу всі міністерства і відомства, які візьмуть участь у засіданні міжурядової комісії, остаточно звірити годинники з першим віце-прем`єр-міністром Андрієм КЛЮЄВИМ, аби домовленості під час засідання були предметними, перспективними і добре обгрунтованими”, - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії пройде 30 квітня в Росії.