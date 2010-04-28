Місцеві органи самоврядування мають затвердити бюджети

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що місцеві органи самоврядування повинні протягом травня затвердити місцеві бюджети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Місцева влада і адміністратори місцевих бюджетів повинні поклопотатися про те, щоб прибуткові частини бюджетів наповнювалися не за рахунок податкового тиску, а за рахунок пожвавлення ділової активності», - сказав Н.АЗАРОВ.

Прем`єр попередив місцеві органи про відповідальність за невчасне затвердження місцевих бюджетів.

«У кожному районі, місті, села люди повинні відчути, що бюджет громади в кризових умовах спрямовується на вирішення життєво важливих завдань. Я жорстко попереджаю місцеві органи влади: хто своєчасно не затвердить бюджет – не одержить ні копійки дотацій і субвенцій», - підкреслив він.