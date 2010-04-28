Перебування ЧФ РФ у Криму не обмежує суверенітет України

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ наполягає, що підписання угоди про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму не обмежує суверенітет України і не передає в російську власність її територію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Н.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Те, що термін перебування Чорноморського флоту продовжується, це ні на йоту не обмежує той обсяг суверенітету, який є у нашої держави, не позбавляє Україну ні п`яді української землі, не завдає ніякої шкоди нашому народу, не утискає права жодного громадянина», - сказав Н.АЗАРОВ.

Натомість, за його словами, ця угода є каталізатором прискорення економічного зростання країни. Таким чином, на думку Н.АЗАРОВА, підписання угоди і її ратифікація у Верховній Раді є історичним рішенням для України на користь стратегічного добросусідства і співпраці.

«Тепер можна упевнено сказати, що Україна стане сильною і незалежною державою», - переконаний він.

Прем`єр також додав, що завдяки зниженню ціни на природний газ, яке відбудеться в результаті продовження терміну перебування ЧФ РФ в Україні, уряд зміг розробити збалансований бюджет. «Нова угода з Росією про зниження ціни на газ, ухвалення збалансованого бюджету, укладення нової угоди з МВФ і, як наслідок, вихід з кризи і розвиток України – це ланки одного ланцюга. Опозиція на “мерседесах”, яка по-хижацьки робила бізнес на кризі, бачить у відродженні України свою політичну смерть. І тому божевільними, абсолютно дикунськими засобами протидіє нам. Ми на провокації дамо відповідь практичною роботою», - підкреслив Н.АЗАРОВ.