Голубченко сподівається навести у Києві лад з МАФами

Перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО сподівається, що до 2012 року столичній владі вдасться вирішити питання з упорядкування розміщення малих архітектурних форм (МАФів).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві з приводу підготовки міста до проведення фінальної частини фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року

«Я особисто вважаю і заявляю про це відкрито: Київ – не для МАФів. Київ - це європейська столиця. Так, МАФи є в усіх європейських містах… Це питання дуже болюче, оскільки є одна проблема: те, що людина отримала, (дозвіл на розміщення МАФа – УНІАН) забрати практично неможливо, дуже важко», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він зауважив, що за останні два роки «лукаві ручки дали дозволів ще на встановлення 7 тис. МАФів». За його словами, більшість з них встановлені законно, але є й такі, які встановлені у не зовсім законний спосіб.

«Я сподіваюсь, що до 2012 року ми наведемо порядок з МАФами», - зазначив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня 2010 р. мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що у Києві введено мораторій на встановлення малих архітектурних форм, однак його ніхто не виконує.

20 квітня столичні підприємці - власники МАФів просили міську владу передати районним держадміністраціям і радам право видавати дозволи на встановлення кіосків.

Ситуацію щодо МАФів, яка склалася у Києві на сьогодні, підприємці вважають нищенням малого та середнього бізнесу.

Вони наполягали на встановленні чесних “правил гри” щодо отримання дозволів на розміщення МАФів, зокрема створення прозорої системи оформлення відповідних документів.

“Фактично київська влада віддала владні повноваження кільком комерційним структурам, хоча ці комерційні структури є комунальними підприємства – це КП “Київське інвестиційне агентство” (КІА) та КП “Благоустрій”... Фактично вони використовуються для викачування коштів із підприємців. Ми вважаємо за доцільне повернути повноваження районним радам, районним адміністраціям, які ближче до підприємців, які краще знають ситуацію в районах, щоб будь-яким чином запобігти монополізації цього ринку”, – заявив юрисконсульт ГО “Громадянський Корпус” Віктор КОБИЛЯНСЬКИЙ.

Він зазначив, що на сьогодні в столиці відбувається масовий демонтаж кіосків підприємців, серед яких значна частина тих, чиї документи зараз перебувають на переоформленні, і ця процедура загальмована через бездіяльність чиновників – “штучно затягується оформлення документації”. В результаті, за словами В.КОБИЛЯНСЬКОГО, фактично сьогодні відбувається незаконна конфіскація майна підприємців, а не благоустрій міста при демонтажу тимчасових споруд.